Entrevista a Beatriz Gómez Hermosilla; entre la élite del tiro con arco y la vanguardia de la ciberseguridad

Beatriz Gómez Hermosilla es inspectora-jefa y jefa de sección en la Brigada de Fraude Informático en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, pero también actual campeona de España Absoluto de Tiro con Arco. Su perfil es excepcional, ya que combina la precisión de una deportista de élite con la agudeza y responsabilidad de quien combate el delito digital. Hoy, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y con el respaldo del Grupo Armora, Beatriz continúa su camino con disciplina y determinación.

¿Cómo logras compaginar la ciberseguridad y el alto rendimiento deportivo?

No es fácil, pero ambos mundos se complementan. La disciplina, concentración y gestión emocional que requiere el tiro con arco me han sido útiles en mi carrera policial. A veces he tenido que hacer pausas en la competición, pero hoy intento mantener un equilibrio que me permita crecer en ambos ámbitos.

¿Qué tipo de desafíos personales y deportivos has tenido que superar?

Dejar mi entorno con 16 años para entrar en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume fue un punto de inflexión. He sacrificado amistades, tiempo y comodidad, pero todo eso me ha formado como persona y profesional.

Como experta en ciberdelincuencia, ¿crees que los deportistas están preparados frente a los riesgos digitales?

Nadie está a salvo de los riesgos que existen respecto de ser víctima de una suplantación de identidad. Los deportistas de élite deben ser conscientes de los riesgos digitales y tomar medidas para proteger su información personal y profesional.

¿La tecnología ha influido en tu deporte?

La tecnología ha avanzado mucho en el tiro con arco, desde los materiales de los arcos y flechas hasta las herramientas de análisis de rendimiento. Es muy positivo contar con ese tipo de aplicaciones que ayudan en la planificación de entrenamientos y análisis de resultados.

¿Qué paralelismos ves entre tu deporte y tu labor en ciberdelincuencia?

Ambos requieren precisión, toma de decisiones bajo presión y un alto nivel de concentración. También es clave tener una mentalidad analítica y saber mantener la calma.

¿Qué papel juega la formación en ciberseguridad en el mundo empresarial y deportivo?

La formación continua es fundamental. La cultura de disciplina del deporte puede aplicarse perfectamente al entorno empresarial, donde la concienciación en ciberseguridad aún tiene mucho por mejorar.

¿Qué supone para ti el apoyo del Grupo Armora y sus empresas adheridas como DLTCode y Correcta?

Gracias a su ayuda he podido invertir en adquirir un buen material con el que competir. Supone una gran ayuda en toda la logística que conlleva acudir a competiciones nacionales repartidas por toda la península.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que sueñan con llegar lejos en el deporte sin renunciar a una carrera profesional?

Les diría que con esfuerzo, disciplina y pasión es posible compaginar ambas facetas. Aunque habrá momentos de sacrificio, la satisfacción de alcanzar tus metas en ambos ámbitos es inmensa.

