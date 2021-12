Entrevista de Cárdenas a una persona sin deudas gracias a Repara tu Deuda por la Ley de Segunda Oportunidad

El programa del locutor catalán, ‘Levántate OK’, recoge las historias de personas exoneradas de sus deudas a través de esta legislación

El presentador catalán de radio, Javier Cárdenas, ha entrevistado a una de las personas que ha conseguido cancelar sus deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Lo ha hecho en el programa que tiene cada día conocido como ‘Levántate OK’.

En esta ocasión, ha traído la historia de una mujer de Valencia, divorciada. Como ella misma explica sobre su deuda “no podía pagarla. Tenía dos nenes pequeños. Me tocó hacer la dación en pago”. En su caso, pidió “préstamos pequeños, se me hizo una burbuja muy grande, me quedé sin trabajo”. Por suerte, “vi Repara tu Deuda por la web y estoy muy contenta”. ENTREVISTA COMPLETA

La exonerada ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Massamagrell (Valencia) le cancele el 100% de sus deudas a través de esta herramienta legal. VER SENTENCIA.

Javier Cárdenas, conocedor de estos casos de éxito, colabora con el despacho de abogados en su labor de difusión. Además, desde hace un tiempo, cualquier persona interesada en acogerse a la ley o que tenga alguna duda al respecto puede escribirle al siguiente correo electrónico: cardenas@reparatudeuda.es.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad. De hecho, ha logrado superar los 65 millones de euros exonerados a sus clientes desde sus orígenes en el año 2015.

El de esta persona de Valencia es uno de los casos que Cárdenas ha acercado en las últimas fechas. El locutor seguirá haciendo estas entrevistas en 2022 para ofrecer a sus oyentes de OKdiario un mensaje de esperanza ante las situaciones de sobreendeudamiento en las que se encuentran muchos ciudadanos.

Como recuerda Ana Isabel García, directora letrada de Repara tu Deuda, “nuestros clientes son nuestros principales embajadores, por esa razón, queremos poner rostro a todas las personas con deudas que a través de esta herramienta legal han conseguido tener una segunda oportunidad”, añade.

Para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es necesario que se cumplan una serie de condicionantes como son, por ejemplo, actuar de buena fe, haber intentado alcanzar un acuerdo previo para el pago a plazos de la deuda o que ésta no sea superior a la cifra de 5 millones de euros.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado a muchas personas desesperadas que no sabían dónde acudir para salir de la situación en la que se encontraban. De hecho, ya son más de 16.000 los particulares y autónomos que han iniciado el proceso con el despacho para tener una segunda vida sin deudas.

