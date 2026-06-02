Entrevista por competencias: cómo estructurarla para seleccionar mejor talento, por Hirint - HIRINT GLOBAL S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio.- La selección de personal ha evolucionado de forma notable en los últimos años. Un currículum atractivo o una trayectoria académica destacada pueden aportar información relevante, pero no siempre predicen el desempeño real en el puesto. En un contexto laboral cambiante, las empresas necesitan métodos más fiables para evaluar cómo actuará un candidato ante situaciones reales. Por este motivo, la Entrevista por competencias se ha consolidado como una herramienta clave para los departamentos de Recursos Humanos.

En paralelo, cada vez adquiere mayor relevancia el enfoque skill-based hiring (contratación basada en habilidades), que prioriza las capacidades demostrables frente a otros criterios tradicionales. Sin embargo, para aplicar este enfoque de manera efectiva, no basta con una entrevista convencional. Es necesario contar con una estructura que permita comparar candidatos con criterios objetivos. En este punto, la Entrevista por competencias destaca por su capacidad para identificar fortalezas, áreas de mejora y potencial de desarrollo con mayor precisión.

¿Por qué el skill-based hiring mejora la contratación?



La contratación basada en habilidades aporta ventajas claras para las organizaciones: aumenta la precisión al elegir candidatos, reduce la rotación y contribuye a construir equipos más diversos, al disminuir sesgos habituales cuando la evaluación se apoya solo en impresiones subjetivas. Además, favorece un rendimiento más sostenible, ya que las personas con competencias sólidas suelen adaptarse mejor a entornos de cambio y aprender con mayor rapidez.

En términos prácticos, dos perfiles pueden parecer similares sobre el papel, pero la Entrevista por competencias suele diferenciar al candidato que puede demostrar, con ejemplos concretos, que sabe actuar en escenarios exigentes: resolver conflictos, gestionar presión, comunicarse con claridad o tomar decisiones con criterio.

¿Qué es una Entrevista por competencias y cómo implementarla?

La Entrevista por competencias se basa en una premisa ampliamente utilizada en selección: el comportamiento pasado es un buen indicador del comportamiento futuro. Por ello, se formulan preguntas alineadas con competencias específicas —como comunicación, liderazgo, iniciativa, adaptabilidad u organización— y se analizan ejemplos reales de experiencias previas.

El objetivo no es que el candidato “se defina” con adjetivos, sino que aporte evidencias de cómo actuó ante una situación, qué decisiones tomó y qué resultados obtuvo. Para que el proceso sea eficaz, la Entrevista por competencias debe integrarse dentro del flujo de selección y prepararse con antelación.

Cómo estructurar una Entrevista por competencias paso a paso

Identificar las competencias clave del puesto

La preparación comienza antes de publicar la oferta. Es necesario definir qué competencias predicen el éxito en el rol. No se requieren las mismas capacidades para un puesto de liderazgo (toma de decisiones, influencia, gestión del cambio) que para un perfil técnico (resolución de problemas, orientación al detalle, trabajo en equipo) o para atención al cliente (empatía, comunicación y tolerancia al estrés).

Aplicar una evaluación previa para orientar la entrevista

Una evaluación inicial permite filtrar y, especialmente, detectar qué competencias conviene validar en profundidad. De esta forma, el entrevistador entra a la conversación con foco: identifica qué explorar, qué contrastar y dónde solicitar ejemplos más específicos.

Definir preguntas comparables y basadas en hechos

Para asegurar objetividad, conviene plantear preguntas equivalentes a todos los candidatos. La Entrevista por competencias funciona mejor con preguntas abiertas, diseñadas para que la persona narre una experiencia real, evitando cuestiones que se responden con “sí” o “no”. Por ejemplo: “Describe una situación en la que surgió un conflicto en el equipo. ¿Qué ocurrió y cómo se resolvió?”

Aplicar el método STAR

El método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) ayuda a ordenar la información y evita respuestas ambiguas. Con esta estructura, se comprende el contexto, el objetivo, las acciones concretas del candidato y el impacto final. Además, facilita comparar perfiles con un criterio homogéneo y evaluar con mayor rigor.

Informe de Entrevista por competencias: el cierre que convierte datos en decisión

Tan importante como preguntar es documentar los resultados. Un informe de Entrevista por competencias debe incluir datos del candidato, las competencias evaluadas y evidencias basadas en STAR (qué hizo, cómo lo hizo y qué logró). Este registro permite tomar decisiones coherentes, justificar recomendaciones y alinear a varios entrevistadores cuando el proceso incluye diferentes fases.

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