Entrevista a Eric Vaughan en la conferencia magistral de la Cumbre del Futuro de la IA del Financial Times

Los consejeros delegados de IgniteTech, Khoros y GFI Software hablarán sobre cómo las empresas impulsadas por la IA aceleran la innovación de productos y las capacidades humanas

AUSTIN, Texas, 5 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- IgniteTech anunció hoy que su CEO, Eric Vaughan, será uno de los oradores principales en la primera jornada de la "Financial Times Future of AI Summit" en Londres, el 5 de noviembre de 2025. En ella, hablará sobre cómo la IA está transformando la forma en que las personas trabajan y las empresas que se basan en ella. IgniteTech es una empresa líder en software empresarial, creada para innovar con IA, acelerando el desarrollo de productos y proporcionando a sus equipos las herramientas necesarias para convertir las ideas en realidad con mayor rapidez.

Vaughan es reconocido mundialmente por transformar IgniteTech en una empresa centrada en la IA a partir de 2023, posicionándola como líder en innovación empresarial y transformación de la fuerza laboral. Compartirá escenario con un grupo legendario de innovadores tecnológicos globales que participarán en el evento, entre ellos el inventor de la web, Sir Tim Berners-Lee, el científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, y el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang. La entrevista principal de Vaughan con el redactor sénior de negocios del Financial Times, Andrew Hill, explorará cómo las organizaciones pueden aprovechar la IA para potenciar las capacidades, la creatividad y la toma de decisiones humanas.

"El mayor potencial de la IA reside en liberar capacidades humanas que desconocíamos", afirmó Vaughan, consejero delegado de IgniteTech, Khoros y GFI Software, empresas pioneras en la adopción de la IA en las operaciones empresariales. "La verdadera transformación que ofrece la IA exige un cambio cultural que sitúe a las personas en el centro. La función de la IA es potenciar sus capacidades".

Bajo el liderazgo de Vaughan, IgniteTech evolucionó hasta convertirse en una empresa centrada en la IA; ahora toda la compañía opera con un ADN de IA integrado, donde esta tecnología está presente en todos los niveles. Nadie inicia un proyecto o proceso sin recurrir instintivamente a la IA para ver cómo puede apoyar, mejorar o completar la tarea por completo. "La IA debe fortalecer la confianza y la capacidad de quienes la utilizan", explicó Vaughan. "Así es como las empresas crean equipos que pueden avanzar más rápido y lograr mejores resultados".

Además de incorporar la colaboración entre humanos e IA en toda su cartera de productos empresariales, la compañía también ha desarrollado dos nuevas soluciones de IA, Eloquens AI y MyPersonas, con patente en trámite, para ayudar a las organizaciones a escalar el conocimiento institucional, mejorar la eficiencia operativa y lograr resultados comerciales medibles, todo ello manteniendo el control en manos humanas.

MyPersonas permite a las organizaciones crear clones digitales bajo demanda de empleados clave, poniendo su conocimiento a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante videollamadas. Además, la persona detrás del clon puede participar en la conversación con la IA en directo. Eloquens AI gestiona las consultas entrantes por correo electrónico y ofrece respuestas personalizadas basadas en el conocimiento, utilizando un enfoque de correo electrónico personalizado y proporcionando el 100% de las respuestas en menos de 5 minutos, las 24 horas del día. Ambas soluciones superan una importante barrera de comunicación al ser capaces de responder en más de 160 idiomas.

IgniteTech apoya el evento de FT como patrocinador principal, reforzando así su amplio compromiso con el desarrollo de IA que empodere a personas y organizaciones en todo el mundo.

Acerca de IgniteTechIgniteTeches una empresa global de software empresarial, centrada en la IA, que ayuda a las organizaciones a aumentar sus ingresos, optimizar sus gastos y transformarse mediante soluciones avanzadas impulsadas por IA. Con más de 30 años de experiencia en software de misión crítica, IgniteTech cuenta con una sólida trayectoria en adquisiciones exitosas de empresas y tecnología, impulsada por una rápida innovación. Desde su reestructuración en 2023 para convertirse en una organización innovadora centrada en la IA, IgniteTech ha incorporado capacidades de IA a toda su cartera de productos.

