Entrix supera los 3 GW y los 8,5 GWh de baterías y consolida su expansión en Europa - Entrix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de marzo.-

La compañía consolida su escala operativa en cinco mercados europeos y refuerza su presencia en España en un momento clave para el desarrollo del almacenamiento energético.

Entrix tendrá 2 GW operativos a lo largo de 2026 y refuerza su papel en la integración de renovables, la estabilidad del sistema eléctrico y una transición energética más eficiente y asequible.

Un consorcio de inversores ha invertido un capital adicional de 43 millones de euros, compuesto por BNP Paribas a través de su Solar Impulse Venture Fund, la compañía de seguros Allianz, los inversores belgas especializados en energía Junction Growth Investors y Korys, AENU, Enpal, Abacon y Arvantis Group.

Entrix ha alcanzado los 3 GW / 8,5 GWh en proyectos de baterías con decisión final de inversión (FID) en Europa, un hito que consolida la escala alcanzada por la compañía y su posición en el trading energético de activos flexibles. De esa capacidad, 2 GW estarán operativos a lo largo de 2026, lo que refleja el avance real de estos proyectos y la capacidad de ejecución de la compañía en distintos mercados europeos. Con presencia en Alemania, Italia, Polonia, Portugal y España, Entrix opera activos de almacenamiento utility scale, una infraestructura cada vez más relevante para el funcionamiento del sistema eléctrico europeo. A medida que aumenta la penetración de energías renovables, las baterías desempeñan un papel clave al aportar flexibilidad, equilibrar la oferta y la demanda y contribuir a la estabilidad de la red.

La tecnología de Entrix, basada en IA y modelos avanzados de optimización, permite maximizar los ingresos de los sistemas de almacenamiento mediante una operación eficiente en los distintos mercados eléctricos relevantes. Además, Entrix ofrece estructuras de ingresos estables y garantizados para activos de baterías, trabajando en colaboración con offtakers y entidades financieras para facilitar su financiación con mayor previsibilidad.

Con el respaldo de inversores energéticos de referencia en Europa

Entrix cuenta con el respaldo de un consorcio de inversores que ha aportado 43 millones de euros adicionales para apoyar el crecimiento de la compañía en Europa y el desarrollo de sus capacidades tecnológicas. Entre ellos se encuentran BNP Paribas, a través de su Solar Impulse Venture Fund, la aseguradora Allianz, así como los inversores especializados en energía Junction Growth Investors y Korys (family office de la familia Colruyt), AENU, Enpal, Abacon (family office de la familia Büll) y Arvantis Group. Este apoyo refleja la confianza de inversores institucionales en el modelo de negocio de Entrix y contribuirá a seguir ampliando sus capacidades operativas, su presencia en el mercado y su desarrollo tecnológico en Europa.

Como señala el fundador y CEO de Entrix, Steffen Schülzchen: “La magnitud de los proyectos que se han confiado a Entrix refleja un cambio estructural en el sistema energético: la flexibilidad se ha convertido en una infraestructura crítica. El papel de la compañía es traducir el rendimiento técnico en ingresos estables ajustados al riesgo para los inversores, al tiempo que se refuerza la resiliencia de la red y se facilita la integración de energías renovables en proyectos utility scale. Este hito subraya las asociaciones a largo plazo y la solidez operativa que Etrix ha construido en toda Europa.”

España, un mercado estratégico para el desarrollo del almacenamiento

Dentro de esta expansión europea, España se posiciona como un mercado estratégico para Entrix. La compañía opera en el mercado ibérico como representante especializado en la optimización de activos flexibles, tanto para proyectos de baterías stand-alone como para instalaciones hibridadas con generación renovable. En España, donde la compañía lleva ya seis meses trabajando con un equipo local especializado, Entrix está avanzando en su implantación con el desarrollo de una plataforma propia de acceso a mercado, incluyendo su propio centro de control y zona de regulación.

Así lo explica el Managing Director de Entrix Iberia, Juan Galiardo: “España es uno de los mercados renovables más dinámicos de Europa, duplicando desde 2019 su capacidad de generación solar y eólica, incorporando más de 40 GW de potencia. El apagón de abril de 2025 recordó a todos la necesidad de acelerar la inversión en activos de flexibilidad que refuercen la estabilidad de la red. En este contexto, en España comienza a consolidarse una cartera relevante de proyectos de baterías, tanto standalone como hibridados”.

Desde Entrix, Juan Galiardo afirma que están muy ilusionados de poder acompañar a promotores e inversores en esta nueva etapa, aportando su tecnología y su experiencia en la operación de sistemas de almacenamiento en Europa.

Sobre Entrix

Entrix es la empresa líder de gestión de sistemas de energía flexibles en Europa. Gracias a la avanzada tecnología basada en IA, ayudan a sus clientes a optimizar la rentabilidad de sus activos, tanto en los mercados mayoristas como en los servicios de ajuste, acompañándoles en todas las fases del proyecto, desde el diseño técnico hasta la operativa 24/7.

Con más de 3 GW y 8,5 GWh y más de 70 activos de almacenamiento bajo gestión, Entrix está presente en Alemania, Polonia, Italia, España y Portugal, con oficinas en Múnich, Varsovia, Milán y Madrid. Entrix ha sido pionera en la optimización de baterías en Alemania, gestionando algunos de los primeros grandes proyectos de almacenamiento del país, de la mano de socios como Encavis o MEAG (Munich Re).

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