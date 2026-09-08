La enuresis nocturna puede añadir presión emocional a miles de niños en el inicio del curso escolar

La enuresis nocturna, una situación frecuente en la infancia - Kos-imagen

(Información remitida por la empresa firmante)

Vuelta al cole y bienestar infantil: mochilas llenas de libros, cuadernos y para muchos menores, una inquietud que permanece oculta según indican desde Ferring

Madrid, 8 de septiembre de 2026.- La llegada de septiembre trae consigo libros nuevos, uniformes y la vuelta a las rutinas escolares. Para muchas familias es también un momento de reencuentros e ilusión. Pero para algunos niños, el inicio del curso reaviva además una preocupación que rara vez comparten fuera de casa: mojar la cama por las noches.



La enuresis nocturna, el escape involuntario de orina durante el sueño a partir de los 5 años es, según la AEP, una situación frecuente en la infancia (1). Afecta a 1 de cada 6 niños a esa edad, una proporción que disminuye progresivamente hasta el 2-3 % a los 9-10 años, y que en muy pocos casos persiste en la edad adulta (1). Su evolución varía de un niño a otro, por lo que conviene valorar cada caso de forma individual.



Aunque no implica ningún riesgo físico, el verdadero impacto suele ser emocional. La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) la asocia a ansiedad, baja autoestima y retraso en la esfera social (2). A medida que los niños crecen, gana peso la opinión de sus iguales, y el miedo a las burlas o los comentarios puede llevar a algunos menores a evitar ciertas actividades o a ocultar la situación incluso ante amigos cercanos. El inicio del curso escolar multiplica estas situaciones de exposición: dormir en casa de amigos, excursiones o viajes de estudios.



El manual de la Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y Profesiones Afines (IACAPAP) señala que la enuresis genera estrés tanto en los niños como en sus padres (3). Por eso, los especialistas recomiendan afrontarla con naturalidad: evitar castigos, reproches o comparaciones con hermanos y compañeros, y favorecer que el niño pueda hablar de ello abiertamente. A menudo, el miedo principal no es hacerse pis en la cama, sino que otros lo descubran.



La vuelta al cole es una etapa de aprendizaje y nuevas oportunidades, pero para los niños con enuresis nocturna puede convivir también con la incertidumbre. Visibilizar esta situación ayuda a comprender sus necesidades emocionales, y ante cualquier duda, consultar con el pediatra puede contribuir a acompañar mejor al niño durante el curso.



Referencias:



1. Asociación Española de Pediatría. Enuresis. Disponible en: https://www.aeped.es/enfamilia/salud-en-familia/enuresis (Último acceso: agosto 2026).



2. Taborga Díaz E, García Nieto VM. Guía de manejo y diagnóstico terapéutico de la Enuresis Infantil. Madrid: Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria; 2014. Disponible en: https://sepeap.org/manejo-y-diagnostico-terapeutico-de-la-enuresis-infantil/ (Último acceso: agosto 2026).



3. Von Gontard A. Enuresis. Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (IACAPAP). Disponible en: https://www.iacapap.org/_Resources/Persistent/bfe392c9bf1804de6782698e1b203c464b3fad9f/C.4-ENURESIS-072012.pdf (Último acceso: agosto 2026).

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