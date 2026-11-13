Envalora participa en Empack Madrid y refuerza su papel como referente de la industria del envase

Stand de Envalora en Empack - Envalora

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.-

El interés de las empresas por sus soluciones y asesoramiento consolida la presencia del SCRAP como referente en envases industriales y comerciales. El equipo de Envalora ha compartido en la feria su experiencia en responsabilidad ampliada del productor (RAP), reutilización, digitalización y economía circular, además de presentar sus herramientas para facilitar a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones actuales y futuras

Envalora ha cerrado su participación en Empack Madrid 2026 con un balance muy positivo. El SCRAP ha situado su stand entre los 20 más visitados de la feria, celebrada los días 11 y 12 de noviembre, donde su equipo ha atendido a numerosas empresas interesadas en conocer sus soluciones para cumplir con la RAP y anticiparse a las nuevas exigencias del Reglamento europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR).



La presencia de Envalora ha trascendido su stand, con su participación en distintos espacios de debate sobre los retos de la cadena de valor. Joan Ros, director general de Envalora, intervino en la mesa redonda organizada por Packnet bajo el título 'Casos de éxito aplicables a toda la cadena de valor del envase', en la que abordó cuestiones clave como la reutilización, la digitalización, la trazabilidad y la coordinación entre los distintos agentes.



Por su parte, Mayca Bernardo, directora de Comunicación y Empresas de Envalora, participó en una mesa redonda organizada por AutoRevista sobre economía circular y sostenibilidad en la industria de la automoción, uno de los sectores con amplia representación entre las más de 3.100 empresas adheridas a Envalora.



"Empack es una oportunidad para escuchar a las empresas, explicarles de forma práctica cómo podemos ayudarlas y compartir experiencias con los distintos agentes de la cadena de valor. En Envalora trabajamos para ofrecer soluciones que combinen tarifas competitivas, bonificaciones y, sobre todo, un equipo especializado que acompañe a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones y las ayude a anticiparse a los cambios regulatorios", señala Joan Ros.



Soluciones para avanzar más allá del cumplimiento

Entre las soluciones que Envalora ha presentado en Empack destacan sus bonificaciones económicas por la correcta gestión de los residuos de envases industriales y comerciales, a las que las empresas pueden acceder sin coste adicional ni necesidad de cambiar de gestor. A ello se suman tarifas competitivas, asesoramiento especializado, formación y herramientas digitales como ENVANET.



Precisamente, la digitalización fue uno de los ejes de la intervención de Joan Ros: "La digitalización no es una finalidad en sí misma si no sirve para conseguir un objetivo. Tenemos que ser capaces de compartir y hacer confluir de forma segura los datos de productores, gestores y sistemas para evitar ineficiencias y redundancias".



La reutilización también ocupó un lugar destacado. "Si un palé, un IBC o un bidón es un envase, tenemos que conseguir que siga siendo envase durante el mayor tiempo posible antes de convertirse en residuo", afirmó Ros, poniendo el foco en avanzar hacia modelos que prolonguen la vida útil de los envases y faciliten posteriormente su reciclabilidad.



Envalora cuenta actualmente con una cuota de responsabilidad del 37,5 % en envases industriales, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



"No podemos quedarnos en un trámite administrativo o en una obligación de cumplimiento. Todo este cambio tiene que servir para que la sostenibilidad llegue a toda la cadena de valor y podamos medir sus resultados con información y datos fiables", concluye Joan Ros.



Más información en www.envalora.es



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