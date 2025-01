Envapro alcanza una facturación récord de 9,1 millones de euros en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa líder en packaging sostenible crece un 15% respecto al año anterior

Madrid, 8 de enero de 2025.- La compañía líder en envases desechables para take away, Envapro, ha cerrado el año 2024 con una facturación de 9,1 millones de euros, consolidando su posición en el sector de packaging sostenible para hostelería. Este crecimiento representa un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior, resultado de una estrategia centrada en la innovación, la sostenibilidad y la mejora constante de sus servicios.



La empresa ha experimentado un notable crecimiento en su plantilla, alcanzando los 31 empleados. Entre las recientes incorporaciones destaca la de Carlos Ortiz, fundador de la cadena Aloha Poké y actual director estratégico de Envapro, junto a la de otros destacados profesionales del sector de foodservice y packaging, que ahora forman parte de su equipo comercial. Este refuerzo en la plantilla ha permitido acompañar la expansión de Envapro, que en 2024 ha inaugurado unas nuevas instalaciones en Getafe (Madrid) con más de 10.000 metros cuadrados de superficie. Equipadas con placas solares, estas instalaciones han permitido duplicar su capacidad de almacenaje e incluyen un renovado showroom con más de 3.500 referencias en bolsas de papel, vasos de cartón, servilletas, manteles, pajitas y todo lo necesario para el reparto de alimentos y bebidas.



Desde su fundación, en 2006, Envapro trabaja para atender las necesidades de sus clientes, una red que actualmente supera los 1.800 negocios. Entre ellos se incluyen restaurantes, bares, cafeterías, empresas de catering, pastelerías, hoteles y colectividades. En palabras de Antonio Otero, director general de Envapro, "este año ha sido especialmente significativo para nosotros. El crecimiento en facturación y la ampliación de nuestras instalaciones son un reflejo de nuestro compromiso con nuestros clientes y nuestra dedicación a mejorar sus servicios de take away".



En línea con su compromiso medioambiental, Envapro ha lanzado en 2024 una nueva gama de productos sostenibles, como las tarrinas ‘plastic free’ y ‘home compostable’, además de incrementar su línea de bolsas fabricadas con papel de origen reciclado. Asimismo, la empresa ha renovado su identidad de marca, introduciendo nuevos colores en su logotipo para reflejar su apuesta por la sostenibilidad y la innovación.



Otro logro destacado ha sido el acuerdo de Envapro con Ecoembes, a través del cual la marca de packaging proporciona a sus clientes un soporte integral para cumplir con la declaración obligatoria de envases. Esta alianza facilita la gestión ante el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de Ecoembes, reforzando el compromiso de Envapro con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.



Envapro también ha reforzado su colaboración con la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen (WCK), proporcionando envases para el reparto de alimentos en situaciones de emergencia como la DANA de Valencia. Esta colaboración subraya su compromiso con la responsabilidad social y el apoyo a las comunidades en momentos de necesidad.



De cara al futuro, Envapro se plantea seguir ampliando su cuota de mercado y reforzar su posición como líder del sector, manteniendo su enfoque en la sostenibilidad, la innovación y el servicio personalizado para sus clientes. Según Antonio Otero, "nuestro objetivo es continuar ofreciendo el mejor vestido para los menús para llevar de los restaurantes, ofreciéndoles valor añadido a través del envase y contribuyendo a un futuro responsable y sostenible".



Acerca de Envapro

Envapro está especializada en packaging para hostelería, restauración y catering. Como referente en el sector, ofrece envases innovadores para ‘take away’ y ‘delivery’ apoyando el crecimiento de sus clientes con soluciones personalizadas. Fundada en 2006, la compañía ha sido pionera apostando desde sus inicios por envases respetuosos con el medio ambiente, fabricados a partir de materiales sostenibles como el cartón kraft o la caña de azúcar.







