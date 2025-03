Envapro presenta en HIP sus envases ‘antidesperdicio’ alimentario

(Información remitida por la empresa firmante)

Estos envases están orientados a la Ley del Desperdicio Alimentario, que obliga a bares y restaurantes a entregar gratis la comida sobrante a sus clientes

Madrid, 4 de marzo de 2025.- La empresa especializada en packaging para hostelería Envapro presentará su gama de envases ‘antidesperdicio’ alimentario en el marco de la feria de hostelería HIP, que Ifema Madrid acogerá del 10 al 12 de marzo. Esta línea está especialmente diseñada para restaurantes y establecimientos de hostelería en general, en consonancia con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que está a punto de entrar en vigor.



Esta norma, que encara el último tramo de su tramitación parlamentaria, obligará a bares y restaurantes a ofrecer de manera gratuita a sus clientes los alimentos sobrantes en envases por lo que Envapro propone su familia de recipientes ‘efecto kraft’ que destacan por su polivalencia y perfil sostenible. Fabricados en cartón, estos envases son aptos para platos fríos y calientes, por tanto, una solución práctica para entregar todo tipo de alimentos y evitar que acaben en la basura.



Además de estos productos que ayudan a cumplir con la nueva normativa, Envapro exhibirá desde un stand de 80 m una amplia muestra de su catálogo de envases para take away, incluyendo packaging de cartón, caña de azúcar, cubiertos de madera, bolsas de papel, envases personalizados, servilletas, cubiertos, manteles y otros accesorios clave para la hostelería moderna.



En el marco de la feria, el stand de Envapro será escenario el día 11 de marzo de la emisión en directo del programa ‘Más de Uno’ de Onda Cero Madrid Sur, presentado por Agustín Bravo. En este espacio participarán personalidades relevantes del mundo de la restauración y el packaging vinculadas a Envapro como World Central Kitchen, Facyre, Do EAT, Hola Coffee y Ecoembes. Por su parte, el director de Estrategia de Envapro, Carlos Ortiz, participará en la ponencia denominada ‘Estrategias empresariales para innovar, crecer y ser rentable’ en el auditorio New Business & Concepts de Ifema.



Además, Envapro celebrará diversas degustaciones en su stand con marcas como Icesoft (helados), DuckYou (especialistas en pato laqueado) y la cadena de restaurantes venezolanos Merecumbé. La muestra de Envapro en HIP contará asimismo con la participación de grandes fabricantes internacionales del sector del packaging como Safira, Trendpack y KMK, impulsando su compromiso con la sostenibilidad en el sector Horeca.



HIP, Horeca Professional Expo, es uno de los eventos más importantes de innovación en hostelería en España. En su novena edición, contará con más de 800 firmas expositoras y espera recibir la visita de más de 50.000 profesionales del sector.







Contacto

Nombre contacto: Elena Patiño

Descripción contacto: Envapro/Directora de Comunicación

Teléfono de contacto: 619484323