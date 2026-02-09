Envapro presenta sus vasos plastic free y vajillas reutilizables en HIP 2026

Stand de Envapro en HIP - Envapro

(Información remitida por la empresa firmante)

Coincidiendo con su 20 aniversario, Envapro presenta diversas novedades en HIP 2026

Madrid, 9 de febrero de 2026.- Envapro, compañía especializada en soluciones de packaging para hostelería, foodservice y take away, presentará su nueva gama de vasos para café plastic free y vajillas reutilizables en la próxima edición de HIP (Horeca Professional Expo), que se celebrará del 16 al 18 de febrero en IFEMA Madrid (stand 3E533).



Durante la feria, la compañía dará a conocer su catálogo de envases sostenibles, con especial protagonismo de sus líneas reutilizables, como las paelleras de aluminio horneables y las vajillas de r-PET, fabricadas a partir de botellas de agua recicladas. A ello se suman los vasos de cartón libres de plástico, biodegradables y compostables, que además pueden personalizarse como soporte de comunicación para cafeterías y operadores especializados.



La edición de 2026 será especialmente significativa tanto para el evento como para la compañía. Mientras HIP celebra su décimo aniversario como feria de referencia del sector Horeca, Envapro conmemora sus 20 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con soluciones sostenibles adaptadas a los nuevos hábitos de consumo.



"Estos 20 años son el resultado de haber sabido escuchar al mercado y evolucionar con él. Hemos pasado de ofrecer envases a convertirnos en un socio estratégico para los negocios de delivery y take away, siempre con la sostenibilidad como eje central", destaca el director general de Envapro, Antonio Otero.



El stand de Envapro será también un espacio de encuentro del sector, con la emisión en directo del programa ‘Más de uno Madrid Sur’ de Onda Cero, conducido por Agustín Bravo, y con la participación de referentes como el director de HIP, Manel Bueno; el fundador de El Obrador de Goya, Luis Javier Merino; el fundador de Fruotero, Roberto Otero, y la cofundadora de Brunchit, Lydia Nieto. Además, Envapro acogerá degustaciones en su stand como los helados Icesoft y contará con la participación de fabricantes internacionales del sector del packaging como Trendpack, KMK y Betik.



Además, al inicio de HIP, Envapro participará en Coffee Fest, el mayor evento dedicado al café, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de febrero de 2026 en el Pabellón 12, también en IFEMA Madrid (stands C105 y C106).



Acerca de Envapro

Envapro es una empresa líder en envases y productos de limpieza para restaurantes y negocios de hostelería. Ofrece packaging innovador para delivery y take away apoyando el crecimiento de sus clientes con la personalización de envases. Fundada en el año 2006, la empresa ha destacado desde sus inicios por su carácter innovador, liderando el mercado de envases sostenibles fabricados con materiales como el cartón kraft, la madera o la caña de azúcar.

Contacto

Emisor: Envapro

Nombre contacto: Elena Patiño

Descripción contacto: Responsable de Comunicación Envapro

Teléfono de contacto: 619484323