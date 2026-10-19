Qué envíos pagan el impuesto del 1 % en EE. UU. y cómo evitarlo en las remesas a Cuba - Veltropay

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 19 de octubre de 2026.- El impuesto del 1% que Estados Unidos aplica desde el 1 de enero de 2026 a las remesas enviadas al extranjero entra en una nueva fase este otoño. El periodo de alivio de sanciones que el IRS concedió a las empresas remesadoras durante los tres primeros trimestres del año ha terminado. Esto coincide con el inicio de la temporada de mayor volumen de envíos, la de Navidad. Para los cientos de miles de cubanos residentes en EE. UU. que mantienen a sus familias en la isla, la forma de pago del envío determina ahora si pagan o no ese recargo. En este contexto, Veltropay se presenta como una alternativa que conviene tener en cuenta para quienes buscan opciones de envío de dinero a Cuba.

Qué remesas pagan el impuesto y cuáles están exentas

El impuesto, incluido en la ley presupuestaria One Big Beautiful Bill, firmada en julio de 2025, grava con un 1% las remesas que se pagan en efectivo, con giro postal o con cheque de caja. Lo abona el remitente y lo recauda la empresa de envío.

En cambio, quedan exentos los envíos que se pagan desde una cuenta bancaria en EE.UU., con tarjeta de débito o crédito emitida en EE.UU., o con monederos digitales o tarjetas prepago.

En la práctica, el impuesto penaliza a quienes siguen enviando dinero por las vías más tradicionales.

Cómo afecta a las remesas a Cuba desde Estados Unidos

El recargo llega en un momento delicado para las remesas a Cuba. Los envíos por canales formales siguen muy por debajo de los niveles de 2019. Buena parte del flujo se ha desplazado a canales informales, por dos motivos: cierta desconfianza hacia las entidades estatales cubanas y la suspensión de operadores tras las sanciones. A ello se suma que, desde junio, las tarjetas Visa y Mastercard han dejado de funcionar en la isla.

El Gobierno cubano ha autorizado a nuevas empresas extranjeras para recuperar parte de ese flujo. Sin embargo, siguen las dudas sobre los tipos de cambio aplicados y los procedimientos de cobro. Por eso cada vez más remitentes usan un comparador de remesas a Cuba antes de enviar, para contrastar el precio final, la moneda de entrega y el medio de cobro disponible para su familiar.

"Con un 1% más, la forma de pago ya no es un detalle. Quien envía en efectivo desde Estados Unidos paga un coste que podría evitar. Desde cualquier país, nuestro consejo es el mismo: saber exactamente cuánto pagas y cuánto recibe tu familia antes de confirmar", explica el portavoz de VeltroPay, desde la sede de la compañía en Albuquerque (Nuevo México).

¿Y quien envía dinero a Cuba desde España?

El impuesto solo afecta a las remesas que salen de Estados Unidos, así que los cubanos residentes en España no lo pagan. Aun así, muchas familias reciben dinero de parientes en ambos países, y conviene que sepan que el coste de un envío desde EE.UU. puede haber subido según cómo se pague. Desde España, plataformas como VeltroPay permiten comparar opciones y enviar dinero a Cuba pagando en euros por transferencia, tarjeta o Bizum, con el precio final y el tipo de cambio fijados antes de confirmar.

Qué pueden hacer los remitentes

1-Si el envío se realiza desde EE. UU., se recomienda pagar desde una cuenta bancaria o con tarjeta emitida en EE. UU. para no pagar el 1 %.

2-Comparar remesadoras a Cuba por el importe final que recibirá el familiar, no solo por la comisión anunciada.

3-Fijarse en el tipo de cambio y la moneda de entrega, ya que euros, dólares o pesos cubanos no valen lo mismo en la isla.

4-Comprobar las opciones de cobro en Cuba (efectivo a domicilio o tarjetas Clásica, Tropical o MLC) según la provincia del destinatario.

5-Planificar los envíos de Navidad con antelación. Si los envíos son frecuentes, las pequeñas diferencias de coste acaban sumando mucho a lo largo del año.

Sobre VeltroPay

VeltroPay es una plataforma online de remesas y recargas a Cuba y la marca comercial de VLPAY LLC (número de registro 0008125981). Permite a los cubanos residentes en España y en el resto del mundo comparar opciones y enviar dinero a sus familias en la isla pagando en euros por transferencia bancaria, tarjeta o Bizum.

Además. la compañía con sede en 7501 Jefferson St NE, Albuquerque, New Mexico, 87109, EE.UU.está dirigida a facilitar decisiones informadas a quienes envían remesas desde el exterior. Su misión es garantizar transferencias seguras y transparentes, ofreciendo a los usuarios información detallada y actualizada con asistencia inmediata y personalizada vía whatsapp. Más información en veltropay.es

VeltroPay tiene su sede en Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos) y presencia corporativa en Tallin, Dublín y Londres:

1-Albuquerque: 7501 Jefferson St NE, Albuquerque, New Mexico 87109, Estados Unidos

2-Tallin: Lõõtsa tn 5-11, Lasnamäe linnaosa, 11415 Tallinn, Harju Maakond, Estonia

3-Dublín: The Black Church, St Mary's Place North, Dublin 7, D07 P4AX, Irlanda

4-Londres: 66 City Rd, Paul St, EC2A 4NE, Londres, Reino Unido.

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