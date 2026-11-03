Envision: el amoníaco verde impulsa con éxito el primer VLAC del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

El amoníaco verde certificado de Envision impulsa el primer buque de gran capacidad para el transporte de amoníaco (VLAC, por sus siglas en inglés) del mundo, lo que constituye un hito importante en la descarbonización del sector marítimo a nivel global.

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología verde, anunció hoy que su amoníaco verde ha sido suministrado con éxito para el abastecimiento del Terra Clove, el primer buque de gran tamaño para el transporte de amoníaco (VLAC, por sus siglas en inglés) del mundo, equipado con un sistema de propulsión de combustible dual que utiliza amoníaco. La embarcación, propiedad de Eastern Pacific Shipping (EPS) y construida por HD Hyundai Heavy Industries (HHI), fue bautizada recientemente en una ceremonia celebrada en Corea del Sur.

Esta operación de abastecimiento se suma al primer envío comercial de amoníaco verde realizado por Envision en febrero de 2026, el cual fue transportado desde Chifeng hasta LOTTE Fine Chemical, en el puerto de Ulsan (Corea del Sur). Dicho envío marcó el primer suministro comercial integral de amoníaco verde a nivel mundial, abarcando desde la síntesis a partir de hidrógeno renovable hasta la logística marítima internacional. Con este nuevo suministro a un buque de transporte de amoníaco de gran capacidad (VLAC, por sus siglas en inglés), Envision ha vuelto a conectar toda la cadena de valor: desde la producción y el transporte hasta su uso final como combustible marino.

El amoníaco verde proviene del Parque Industrial de Hidrógeno y Amoníaco Verdes de Chifeng, desarrollado por Envision en Mongolia Interior; actualmente, este complejo produce 320.000 toneladas de amoníaco verde al año y cuenta con una capacidad total planificada de 1,52 millones de toneladas. Las instalaciones de Chifeng cuentan con la certificación de Bureau Veritas conforme a las normas ISO, y el amoníaco verde cumple con los requisitos RFNBO e ISCC.

Tras nuestro primer envío a LOTTE Fine Chemical en febrero, esta operación de suministro de combustible marca un hito histórico: hemos conectado oficialmente toda la cadena de valor del amoníaco verde —desde la producción hasta su aplicación en el ámbito marítimo— a mayor escala, afirmó Frank Yu, vicepresidente sénior de Envision Energy. La implementación en este buque VLAC —el primero de su clase, equipado con el motor Everllence de doble combustible (incluido el amoníaco)— supone un avance decisivo que confirma que el amoníaco verde es, hoy en día, un combustible marino viable y escalable. Nos sentimos sumamente orgullosos de colaborar con líderes visionarios como EPS y LOTTE Fine Chemical para hacer esto realidad, y esperamos seguir impulsando a la industria marítima mundial hacia las cero emisiones netas.

Equipado con un sistema de propulsión de combustible dual basado en amoníaco, el Terra Clove conserva la flexibilidad de utilizar combustible marino convencional mientras opera con amoníaco verde, logrando así reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida.

Con este exitoso suministro de combustible, Envision Energy consolida aún más su posición como líder global en soluciones de hidrógeno y amoníaco verdes, proporcionando combustibles verdes fiables, escalables y certificados para apoyar la descarbonización de la industria marítima.

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