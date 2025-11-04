(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy y ACWA Power establecern un acuerdo marco de cooperación para construir un ecosistema global de energía limpia

RIYADH, Arabia Saudí, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció hoy un acuerdo marco de siete años con ACWA Power, la mayor empresa privada de desalinización de agua del mundo, líder en la transición energética y pionera en hidrógeno verde. Según el acuerdo, Envision Energy colaborará con ACWA Power en sus próximos proyectos en Arabia Saudita, Uzbekistán y las regiones de Asia Central y Oriental.

Esta alianza establece un marco integral para acelerar el desarrollo de energías renovables en Arabia Saudita, Uzbekistán, China y otros mercados estratégicos mediante el suministro de aerogeneradores, la cooperación tecnológica y el mantenimiento operativo. Esta colaboración impulsará la innovación en el rendimiento de los aerogeneradores, mejorando la eficiencia, la capacidad y la seguridad, al tiempo que promueve iniciativas de fabricación local. En el Reino de Arabia Saudita, Envision y su socio en la empresa conjunta establecerán capacidades de producción locales para componentes clave de aerogeneradores, junto con infraestructura de servicio, en consonancia con la Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita. De igual manera, en Uzbekistán, Envision desarrollará capacidad de fabricación de torres y palas de hormigón, al tiempo que implementará soluciones de servicio integrales para apoyar los objetivos de contenido local de ACWA Power. Ambas partes también buscarán conjuntamente oportunidades de desarrollo de negocio en China.

"En este momento crucial de la transición energética global, nuestra alianza con ACWA Power representa un paso significativo hacia un futuro energético sostenible", afirmó Kane Xu, vicepresidente sénior y presidente de líneas de productos internacionales de Envision Energy. "Al integrar la tecnología de turbinas eólicas inteligentes y la experiencia en localización global de Envision con las capacidades de desarrollo de proyectos multinacionales de ACWA Power, nos comprometemos no solo a impulsar la transformación verde en países como Arabia Saudita y Uzbekistán, sino también a establecer un modelo de cooperación viable para los mercados emergentes de todo el mundo, demostrando cómo la colaboración global puede dar forma colectiva a un futuro energético más seguro, limpio y resiliente".

"La acción climática es un imperativo global y un compromiso fundamental para ACWA Power como inversor responsable", afirmó Marco Arcelli, consejero delegado de ACWA Power. "La verdadera transición energética exige soluciones que generen valor ambiental y económico simultáneamente: requiere tecnología fiable, modelos de negocio viables y un fortalecimiento tangible de los ecosistemas industriales locales. Nuestra alianza con Envision representa precisamente este enfoque, yendo más allá de la generación de energía limpia para cocrear ecosistemas energéticos sostenibles. Juntos, aportaremos tecnología de vanguardia, oportunidades de empleo locales y resiliencia energética a largo plazo a nuestros países anfitriones, acelerando la materialización de sus planes energéticos nacionales".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811754/image_805157_45765001.jpg

