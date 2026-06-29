Envision Energy y Elements Green se asocian para un sistema BESS de 1.600 MWh en Stadorf

(Información remitida por la empresa firmante)

- Envision Energy y Elements Green se asocian para un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 1.600 MWh en Stadorf, ampliando los sistemas energéticos del futuro en Alemania

MUNICH, 29 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, se ha asociado con Elements Green, un productor independiente de energía (IPP) global, para desarrollar el proyecto del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Stadorf, con una capacidad de 1600 MWh, anunciado en Intersolar Europe en Múnich. Este proyecto, ubicado en el norte de Alemania, representa un hito estratégico para el despliegue del Sistema Energético del Futuro de Envision en Alemania, reforzando su liderazgo en el mercado alemán de almacenamiento de energía y consolidando la creciente cartera de proyectos de desarrollo de Elements Green en Europa, al tiempo que reafirma el compromiso compartido de impulsar una infraestructura energética más flexible, resiliente y con bajas emisiones de carbono en Europa.

Aprovechando su experiencia global en sistemas energéticos del futuro impulsados por IA, Envision ofrecerá una solución de almacenamiento integrada a nivel de sistema, basada en su plataforma BESS Gen 8 de última generación. Esta plataforma combina una autonomía de cuatro horas, tecnologías de baterías avanzadas y capacidades de integración inteligente a la red. Con 400 MW / 1.600 MWh, Stadorf es uno de los mayores proyectos de almacenamiento de baterías actualmente en desarrollo en Alemania, y requiere soluciones avanzadas para afrontar los complejos desafíos de ingeniería, integración a la red y normativa. Diseñada para cumplir con los rigurosos estándares alemanes de calidad, fiabilidad y rendimiento técnico, la solución proporcionará una solidez técnica crucial para aplicaciones de red a gran escala, contribuyendo a elevar el nivel de la infraestructura de almacenamiento avanzada en Alemania y en toda Europa.

Henry Peng, vicepresidente sénior de Envision Energy y presidente de las regiones de la UE y Latinoamérica, declaró: "Lo que distingue a esta alianza es la estrecha colaboración entre dos equipos con profundas raíces en el mercado alemán y un compromiso común con la excelencia técnica. Al combinar la sólida presencia local de Elements Green con la avanzada plataforma Gen 8 BESS de Envision, su sistema energético del futuro impulsado por IA y su probada experiencia global, hemos podido abordar los complejos desafíos de ingeniería, regulación e integración a la red que caracterizan a los proyectos de almacenamiento a gran escala en Alemania. Esta colaboración demuestra cómo la experiencia local y la capacidad global pueden trabajar juntas para acelerar el despliegue de infraestructuras energéticas flexibles, resilientes y preparadas para el futuro".

"El almacenamiento en baterías es fundamental para la transición energética de Alemania, y la escala de esa oportunidad exige la mejor tecnología disponible. Stadorf es un proyecto importante para la transición energética de Alemania y refleja la creciente necesidad de una infraestructura de almacenamiento flexible, fiable y de alta calidad", añadió Rasmus Friis, consejero delegado de Elements Green, "Alemania está integrando más energía renovable que casi cualquier otro mercado de Europa, y el almacenamiento es lo que hace que esa energía sea flexible, distribuible y realmente útil para la red. En Elements Green, estamos comprometidos a seleccionar socios y plataformas que ofrezcan los más altos estándares de rendimiento, eficiencia y longevidad, porque son activos de larga duración y las decisiones que tomamos desde el principio definen los resultados durante décadas. Envision aporta tecnología avanzada, un sólido conocimiento del mercado local y experiencia comprobada en entregas internacionales, lo que nos da confianza en un proyecto de esta escala y complejidad. Stadorf refleja nuestro compromiso compartido de ofrecer infraestructura que funcione al más alto nivel a largo plazo, y estamos orgullosos de trabajar con Envision para darle vida".

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