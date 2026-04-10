(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy firma un programa de financiación de 500 millones de dólares con BBVA para acelerar el despliegue de energías renovables a nivel mundial

MADRID, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnologías verdes, ha firmado un acuerdo de financiación de proveedores por valor de 500 millones de dólares con BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB) para respaldar su expansión comercial global en Europa, Asia y América Latina. Esta colaboración pone de relieve la sólida viabilidad financiera de los productos de Envision y su probada trayectoria en la ejecución de proyectos internacionales a gran escala.

Esto supone un nuevo hito en la creciente colaboración entre Envision y BBVA. A principios de este año, Envision formalizó con éxito en Hong Kong un préstamo sindicado vinculado a criterios de sostenibilidad por un importe equivalente a 600 millones de dólares estadounidenses, en el que BBVA actuó como uno de los coordinadores principales designados. El nuevo acuerdo refleja una vez más la gran confianza que las principales instituciones financieras internacionales depositan en las capacidades tecnológicas ecológicas y la estrategia de crecimiento global de Envision.

El programa de financiación de proveedores adopta una estructura flexible y personalizada, diseñada para apoyar a los clientes a través de instrumentos de financiación diversificados, una gestión optimizada del capital circulante y plazos de pago ampliados. El marco permite identificar oportunidades de financiación en las primeras fases del desarrollo del proyecto y ofrece servicios de asesoramiento de valor añadido a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Al ofrecer soluciones de financiación a medida alineadas con las necesidades del proyecto, el programa ayuda a reducir las restricciones de capital para los clientes y a acelerar la expansión del negocio global de Envision.

Henry Peng, vicepresidente sénior de Envision Energy y presidente de las regiones de la UE y Latinoamérica, comentó: La transición energética mundial requiere no solo innovación tecnológica, sino también soluciones financieras con visión de futuro que puedan acelerar el despliegue a gran escala. Este programa de financiación de proveedores con BBVA nos permite optimizar el capital circulante, al tiempo que impulsa un despliegue más rápido de nuestras tecnologías de energía renovable en mercados estratégicos de Europa, Asia y Latinoamérica. Al combinar tecnologías avanzadas de energía limpia con soluciones financieras innovadoras, estamos contribuyendo a acelerar la transición hacia un sistema energético con cero emisiones netas y una nueva era de prosperidad sostenible.

El sólido perfil crediticio de Envision y su uso pionero de la IA física para impulsar la transición ecológica mundial infunden a BBVA CIB una gran confianza en esta colaboración, afirmó Eva Rubio, directora de Banca de Transacciones Globales de BBVA CIB. En BBVA CIB somos pioneros en el desarrollo de soluciones innovadoras de financiación de proveedores, con un firme compromiso con la sostenibilidad y con el impulso de la transición energética global. Este acuerdo refuerza además nuestro apoyo a la expansión internacional de empresas como Envision Energy, líderes en el desarrollo de tecnologías limpias.

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