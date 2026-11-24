(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 24 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología ecológica, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) firmaron un memorando de entendimiento (MdE) durante el Foro de Energía para la Aviación de la IATA, celebrado en Guangzhou, con el fin de abordar tres obstáculos para la expansión del combustible de aviación sintético sostenible (eSAF): la eficiencia en la producción, los costes y la falta de coherencia en la contabilidad de carbono. Esta colaboración estratégica se centrará en la tecnología power-to-liquid (PtL), que emplea electricidad renovable e hidrógeno verde para producir combustible de aviación líquido a partir de dióxido de carbono.

Envision e IATA publicarán conjuntamente un informe de investigación sobre los eFuels y el eSAF. En virtud del memorando de entendimiento (MoU), ambas partes analizarán cómo integrar la energía renovable y la producción de hidrógeno verde con la síntesis de combustibles para mejorar la eficiencia. Asimismo, explorarán vías para reducir los costes de producción, evaluarán políticas que permitan la viabilidad comercial de los proyectos y estudiarán cómo unas prácticas de contabilidad de carbono más coherentes, junto con mecanismos de mercado, podrían favorecer su adopción por parte de las aerolíneas.

Actualmente, la mayor parte del combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) se produce a partir de aceites y grasas mediante el proceso HEFA. Tal como señala el informe de la IATA sobre la evaluación global de materias primas para la producción de SAF, la oferta limitada de estos insumos restringe el crecimiento a largo plazo. La tecnología de energía a líquido (PtL, por sus siglas en inglés) ofrece una vía para ampliar el suministro de SAF sin depender de la biomasa, además de reducir las emisiones del ciclo de vida en el sector de la aviación. No obstante, su viabilidad comercial depende en gran medida del coste de la energía renovable y de la eficiencia con la que los productores la utilicen. Envision aporta experiencia práctica en este ámbito gracias a su parque Net-Zero (de cero emisiones netas) en Chifeng, Mongolia Interior, donde emplea energía renovable para generar hidrógeno verde destinado a la síntesis de amoníaco. El amoníaco verde producido en dicho parque ya se ha suministrado como combustible para uso marítimo.

La transición de la aviación requerirá un conjunto de soluciones, y el eSAF tiene un papel importante que desempeñar junto a otros combustibles sostenibles. Al conectar una abundante energía renovable con la necesidad de la aviación de contar con combustibles líquidos de bajo carbono, el eSAF puede abrir nuevas vías para el sector. Como empresa global de tecnología verde, Envision aúna su experiencia en energías renovables y sistemas energéticos integrados para impulsar el eSAF hacia una solución escalable para la aviación, declaró Denis Zaica, director comercial global de SAF en Envision Energy.

El eSAF tiene el potencial de convertirse en un componente importante de la descarbonización del transporte aéreo. Sin embargo, escalar nuevas tecnologías requiere algo más que ambición: exige que el ecosistema de la aviación —incluidas las empresas energéticas— colabore, comparta conocimientos especializados y aprenda de los demás. Alianzas como esta pueden contribuir a desarrollar el conocimiento, los modelos de negocio y los marcos normativos necesarios para transformar el potencial del eSAF en una solución escalable, afirmó Marie Owens Thomsen, vicepresidenta sénior de Sostenibilidad y economista jefe de la IATA.

Más allá de la investigación inicial, Envision e IATA explorarán oportunidades para evaluar tecnologías de producción de eSAF de próxima generación, reunir a participantes de toda la cadena de suministro y

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