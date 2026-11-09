(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy y ju:niz Energy amplían la colaboración mediante un proyecto BESS de 442 MWh para fortalecer el futuro sistema energético de Alemania

VÖHRINGEN, Alemania, 9 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, y ju:niz Energy amplían su colaboración con el proyecto de sistema de almacenamiento de energía mediante baterías Smareg 13 (Vöhringen II), de 442 MWh, en Bavaria. Este proyecto supone un paso adelante significativo en su cooperación y contribuirá a seguir impulsando el almacenamiento de energía a gran escala en Alemania.

Smareg 13 es el tercer proyecto desarrollado conjuntamente por Envision y ju:niz Energy, lo que eleva el volumen total de su colaboración a cerca de 600 MWh. La creciente envergadura de esta alianza refleja la sólida cooperación entre ambas empresas, al combinar la experiencia de ju:niz Energy en el desarrollo y la operación a largo plazo de proyectos de almacenamiento mediante baterías a gran escala con la tecnología BESS y la capacidad de ejecución de proyectos de Envision Energy.

ju:niz Energy es responsable del desarrollo, la financiación y la ejecución de Smareg 13, y se encargará de la operación a largo plazo del sistema de almacenamiento mediante baterías. El proyecto forma parte de la creciente cartera de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) de ju:niz Energy en Alemania, y refleja la estrategia de la empresa de desarrollar, financiar, construir y operar infraestructuras de almacenamiento a gran escala a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos.

Smareg 13 incorporará la plataforma avanzada Gen 8 BESS de Envision, que combina una capacidad de almacenamiento de energía de cuatro horas, tecnología de baterías de vanguardia y funcionalidades de formación de red, ofreciendo así un almacenamiento de alto rendimiento y un mayor soporte a la red eléctrica. Su diseño, caracterizado por un bajo nivel sonoro, permite su instalación en entornos acústicamente sensibles sin comprometer la capacidad operativa, lo que resuelve uno de los principales desafíos de emplazamiento para Smareg 13. Situado junto a la instalación Smareg 12 ya en funcionamiento, este proyecto reforzará aún más la capacidad de almacenamiento en Bavaria, aportando una mayor flexibilidad y capacidad de equilibrado a medida que Alemania integra una proporción cada vez mayor de energías renovables.

Henry Peng, vicepresidente sénior de Envision Energy y presidente para las regiones de la UE y Latinoamérica, señaló: "La continua expansión de nuestra asociación con ju:niz refleja la confianza forjada a través de una estrecha cooperación y una ejecución constante. Avanzar con un proyecto de mayor envergadura, incluso antes de haber completado la entrega de nuestros dos primeros proyectos, demuestra el papel de Envision como un socio tecnológico de confianza a largo plazo. Con Smareg 13, integramos nuestra tecnología de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de octava generación y ampliamos nuestras capacidades locales en Alemania, contribuyendo así a desarrollar la infraestructura energética flexible y resiliente necesaria para la siguiente fase de crecimiento de las energías renovables en el país".

"Con Smareg 13, damos otro paso importante en el desarrollo de nuestra cartera de proyectos de almacenamiento en baterías", afirmó Vural Oezcan, director de operaciones de ju:niz Energy. "El proyecto combina un estado de desarrollo muy avanzado con tecnología de almacenamiento de cuatro horas de duración, lo que supondrá una contribución significativa a la flexibilidad y la estabilidad del sistema. Envision ha demostrado ser un socio tecnológico sólido en nuestra colaboración actual, y nos complace ampliar esta alianza con un proyecto de esta escala".

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