(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy y Kallista Energy entregan un proyecto de almacenamiento de energía de 386 MWh para acelerar el futuro sistema energético en Francia

PARIS, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, ha reforzado su colaboración con el productor europeo de energía renovable Kallista Energy para desarrollar el proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 193 MW/386 MWh en Neuilly-en-Thelle, en Hauts-de-France. La construcción comenzó a principios de julio de 2026 y se prevé que entre en operación comercial antes de la primavera de 2028.

Tras el éxito del proyecto Saleux, el primer proyecto BESS de Envision Energy en Francia, cuyas obras se iniciaron en 2025, Neuilly-en-Thelle representa un nuevo avance en la colaboración entre ambas compañías. Además, ofrece un modelo escalable para el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en toda Europa, impulsando así el Sistema Energético del Futuro en la región.

Envision Energy suministrará su avanzada solución BESS y supervisará el ciclo de vida completo del proyecto, desde el mantenimiento de las instalaciones hasta el reciclaje de las baterías tras 25 años de funcionamiento. Impulsado por las celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) de Envision AESC y respaldado por la gigafábrica de 10 GWh de la compañía en Hauts-de-France, operativa desde junio de 2025, el proyecto combina la fabricación local de baterías con la integración del sistema para fortalecer la capacidad industrial regional y mejorar la resiliencia de la infraestructura energética. Una vez en funcionamiento, el sistema proporcionará servicios esenciales de flexibilidad a la red francesa, incluyendo la regulación de frecuencia a través de los mercados de reserva de RTE, lo que contribuirá a equilibrar la oferta y la demanda de electricidad. Con una capacidad equivalente al consumo diario de 30.000 hogares, el proyecto mejorará la estabilidad de la red, permitirá una mayor integración de las energías renovables y apoyará la electrificación en curso de Francia.

Henry Peng, vicepresidente sénior de Envision Energy y presidente de las regiones de la UE y Latinoamérica, declaró: "Nuestro segundo proyecto BESS con Kallista Energy refleja el continuo crecimiento de una alianza basada en ambiciones compartidas para la transición energética de Europa. Además de ofrecer tecnología de almacenamiento segura, fiable y escalable, Envision proporciona un soporte integral durante todo el ciclo de vida, ayudando a los clientes a maximizar el valor de sus activos a largo plazo. Este enfoque integrado impulsa aún más nuestro Sistema Energético del Futuro, reforzando la resiliencia de la red, acelerando la integración de las energías renovables y apoyando el desarrollo industrial sostenible en toda Europa".

"El almacenamiento de energía en baterías es un factor clave para lograr la electrificación del consumo energético y la expansión masiva de las energías renovables, con el objetivo de alcanzar una economía baja en carbono", declaró Johann Tardy, consejero delegado del Grupo Kallista Energy. "Para el sistema de almacenamiento de energía en baterías de Neuilly-en-Thelle, aprovechamos la sólida colaboración establecida con Envision Energy en nuestro proyecto anterior en Saleux para ofrecer una nueva infraestructura de almacenamiento de alta calidad que impulse aún más la transición energética ".

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