(Información remitida por la empresa firmante)

- Envision Energy presenta su Informe de Acción para la Emisión Neta Cero 2026 en VivaTech, un proyecto pionero en sistemas energéticos futuros para la prosperidad de la civilización

PARÍS, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, empresa líder mundial en tecnología verde, ha presentado en el día de hoy su Informe de Acción para la Cero Netas 2026 en VivaTech, uno de los eventos de innovación más grandes e influyentes de Europa. El informe destaca cómo la convergencia de la energía y la inteligencia artificial está transformando rápidamente los sistemas industriales e incluso los cimientos de la civilización moderna.

Se trata del sexto año consecutivo en que Envision publica su Informe de Acción para la Emisión de Cero Emisiones Netas. La edición de este año destaca que el futuro de la infraestructura se construirá sobre un nuevo tipo de sistema energético que integra energía, almacenamiento, redes, computación e inteligencia, conformando así la columna vertebral de la era industrial impulsada por la IA.

"Una transición energética verdaderamente transformadora no se trata simplemente de reemplazar las antiguas fuentes de energía. Se trata de crear una nueva generación de infraestructura civilizatoria que permita una prosperidad sostenible en la era de la IA", afirmó Lei Zhang, fundador y consejero delegado de Envision. "La energía no es solo la base de la IA, sino la savia de la inteligencia. A medida que los sistemas de energía se convierten en la infraestructura central de la era de la inteligencia, solo resolviendo la gestión energética integral para la producción inteligente podremos proporcionar la energía abundante, fiable y sostenible que requiere la próxima revolución industrial impulsada por la IA".

Sistemas de energía de IA pioneros en la práctica

Durante el último año, Envision ha seguido liderando la innovación en sistemas de energía de última generación, siendo pionera en lo que define como Sistemas de Energía con IA. Esta integración permite una eficiencia sin precedentes: maximizar el valor de cada unidad de electricidad verde, optimizar las cargas de trabajo informáticas y alinear la capacidad de energía limitada con la creciente demanda de GPU.

En el Parque Industrial Chifeng Net Zero, Envision ya ha demostrado la eficacia de este modelo. Basado en un sistema de energía 100% renovable de 2 GW, la empresa aprovecha EnOS y su modelo Energy Foundation para coordinar la energía eólica, solar, el almacenamiento, las cargas de trabajo informáticas y la producción de hidrógeno verde en tiempo real. En colaboración con Tencent, el sistema AI Power también se utiliza para optimizar la programación de las cargas de trabajo de IA, adaptando dinámicamente la demanda informática a la disponibilidad de energía renovable.

También sirve para sentar las bases para Mission Gobi, la iniciativa global de Envision anunciada en VivaTech 2026 para desarrollar 5 GW de capacidad de centros de datos de IA ecológicos (AIDC) en regiones desérticas y áridas para 2030.

La creciente presencia e impacto global de Envision

El informe también destaca cómo Envision está transformando la innovación en un impacto real al apoyar la seguridad energética, la transformación industrial y el desarrollo comunitario.

En Egipto, el proyecto eólico Amunet de Envision, con una capacidad de 500 MW, ha entrado en pleno funcionamiento. Como una de las mayores instalaciones eólicas de África, tanto por su tamaño como por su capacidad total, genera aproximadamente 2.300 millones de kWh al año, suficiente para abastecer a unos 800.000 hogares y contribuir a la Visión 2030 de Egipto.

En Reino Unido, el sistema inteligente de almacenamiento de energía de Envision, basado en el modelo de la Fundación Dubhe Energy, está dando soporte al proyecto Carrington, una de las mayores instalaciones de almacenamiento autónomas del país. Una vez en funcionamiento, suministrará electricidad equivalente al consumo de 2,2 millones de hogares durante dos horas, al tiempo que reducirá la limitación de la producción de energías renovables y mejorará la estabilidad de la red, contribuyendo así a la seguridad energética y a los objetivos de cero emisiones netas.

En el ámbito del comercio verde mundial, el primer envío de amoníaco verde producido en el Parque Industrial Chifeng Net Zero de Envision se entregó a LOTTE Fine Chemical en Corea del Sur, lo que marca un hito en el surgimiento del "petróleo verde" como una materia prima global con cero emisiones de carbono.

En el proyecto de energía eólica Monsoon en Laos, Envision apoyó la remoción de más de 1.200 minas terrestres y municiones sin explotar. Además de proporcionar electricidad limpia equivalente al suministro eléctrico de 1,43 millones de hogares en Vietnam y crear más de 1.600 empleos locales, el proyecto también contribuyó a las escuelas locales mediante programas de apoyo educativo y participación comunitaria.

Tras seis años consecutivos publicando su Informe de Acción para la Emisión de Energía Neta Cero, Envision ha evolucionado de ser pionera en la neutralidad de carbono y socia tecnológica a convertirse en un constructor global de la infraestructura para un futuro sostenible. Abarcando desde desiertos hasta campos desminados, desde regiones polares hasta islas remotas, la compañía continúa desplegando sistemas energéticos del futuro que amplían el acceso a energía limpia, asequible y fiable. A medida que la IA y la energía limpia convergen, Envision trabaja para sentar las bases de una nueva era de prosperidad sostenible.

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