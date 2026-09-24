(Información remitida por la empresa firmante)

- Envision Energy presenta la turbina eólica marina EN-252/16.7, diseñada para ofrecer alto rendimiento y fiabilidad en entornos de fuertes vientos

HAMBURGO, Alemania, 24 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, lanzó la EN-252/16.7, su turbina eólica marina de nueva generación desarrollada para entornos de fuertes vientos y adaptada a las exigencias de los mercados internacionales de energía eólica marina. Con una potencia nominal de 16,7 MW, un rotor de alto rendimiento y un sistema de propulsión integrado, la nueva turbina está diseñada para ofrecer una mayor producción de energía, una fiabilidad superior y un mayor retorno de la inversión del proyecto.

La EN-252/16.7 se basa en la plataforma Model Z de Envision —de eficacia probada— y en más de una década de experiencia en el desarrollo y la operación de energía eólica marina. La plataforma Model Z lleva operativa desde 2023, proporcionando una base de datos operativos y experiencia de ingeniería para la próxima generación de turbinas marinas. El modelo internacional EN-252/16.7 incorpora un rotor de alto rendimiento diseñado específicamente para Europa y se está desarrollando mediante una exhaustiva validación tanto a nivel de componentes como de sistemas. La turbina combina una generación de alta capacidad con tecnologías de componentes clave integradas verticalmente, capacidades avanzadas de seguridad y conexión a la red, así como un monitoreo del ciclo de vida impulsado por inteligencia artificial a través del sistema Galileo de Envision.

Christian Schrimpf, vicepresidente ejecutivo de energía eólica marina en Envision Energy, declaró: "La siguiente fase de la energía eólica marina no consiste simplemente en aumentar el tamaño de las turbinas. El verdadero valor de la escala reside en la eficacia con la que esta se traduce en una mayor producción de energía, una fiabilidad superior y una mayor viabilidad económica a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Con el modelo EN-252/16.7, aunamos estas capacidades para ayudar a los clientes a obtener un mayor valor de la energía eólica marina a largo plazo".

Mayor rendimiento para un mayor retorno de la inversión del proyecto

Contando con una potencia nominal de 16,7 MW y una relación entre el área de barrido y la potencia de aproximadamente 2,99 metros cuadrados por kilovatio, la EN-252/16.7 está diseñada para aumentar la producción de energía a partir de recursos eólicos marinos de alta intensidad. En un parque eólico marino a escala de gigavatio, esta turbina puede generar una producción anual de energía entre un 1 y un 2% mayor, reduciendo al mismo tiempo el número de turbinas en cerca de un 10% en comparación con los modelos actuales; esto contribuye a una reducción estimada de entre el 2 y el 4% en el coste nivelado de la energía (LCOE), dependiendo de las condiciones del emplazamiento y de la configuración del proyecto. Si las condiciones específicas del emplazamiento lo permiten, la potencia de la turbina también puede incrementarse, lo que ofrece un potencial adicional para reducir tanto el número de unidades como los gastos de capital (CAPEX) del proyecto.

Ingeniería probada para una fiabilidad a largo plazo

El EN-252/16.7 cuenta con el respaldo de una exhaustiva validación, tanto a nivel de componentes como de sistema, realizada en las instalaciones de ensayo propias de Envision. Las pruebas incluyen ensayos de carga del sistema de transmisión y más de 600 horas de pruebas de vida altamente acelerada para dicho sistema, lo que permite determinar los límites de los componentes e identificar las interacciones del sistema en condiciones operativas exigentes.

La fiabilidad se ve reforzada por el enfoque de integración vertical de Envision en el desarrollo y la fabricación de componentes clave. La empresa ha acumulado experiencia con aproximadamente 12.000 multiplicadoras, 12.000 juegos de rodamientos principales, 25.000 juegos de palas, 23.000 generadores y 28.000 convertidores.

Seguridad y resiliencia en condiciones extremas

El modelo EN-252/16.7 está diseñado para garantizar una operación segura y resiliente en condiciones marinas exigentes, incluidas situaciones de viento extremo; es capaz de soportar una velocidad de viento extremo (promedio de 10 minutos) de hasta 58,5 m/s y una ráfaga de tres segundos de hasta 82 m/s (con un periodo de retorno de 50 años). La seguridad se ve reforzada por la capacidad de integración de las turbinas con sistemas de almacenamiento de energía. En combinación con el sistema BESS de Envision, el equipo puede suministrar energía de respaldo de larga duración a los componentes críticos de la turbina y a las funciones de seguridad cuando no se dispone de suministro de la red externa, incluso durante las fases de pre-puesta en marcha o en condiciones de tormentas severas o tifones.

La turbina incorpora, además, control de formación de red, capacidad de arranque en negro y un funcionamiento estable en condiciones de red débil y fallos de red. Sus capacidades de operación autónoma garantizan el suministro continuo de energía a los sistemas críticos de la turbina cuando se interrumpe el soporte convencional de la red, ampliando así la resiliencia: desde la protección frente a condiciones meteorológicas extremas hasta la continuidad eléctrica y operativa.

Optimización del ciclo de vida impulsada por IA

La EN-252/16.7 mejora la fiabilidad operativa de la turbina gracias al sistema Galileo de Envision, impulsado por inteligencia artificial, el cual facilita una detección más temprana de fallos y un mantenimiento más proactivo a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo. Implementado comercialmente en más de 20.000 turbinas desde 2020, Galileo emplea más de 30 modelos funcionales para supervisar los componentes principales y los modos de fallo críticos, generando informes de alerta temprana con una antelación de entre uno y seis meses, en función de las distintas condiciones.

La detección temprana de fallos facilita una planificación del mantenimiento más oportuna, lo que ayuda a reducir las intervenciones no planificadas y los gastos operativos (OPEX) a lo largo del ciclo de vida. La turbina también incorpora una interfaz de IA para respaldar futuras actualizaciones y la evolución continua de las operaciones inteligentes de la turbina.

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