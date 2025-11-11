(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision y Statera se unen en el proyecto de almacenamiento de Carrington de 680 MW para impulsar el futuro de las energías renovables en Reino Unido

LONDRES, 11 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Envision Energy, una empresa líder mundial en tecnología verde, se ha asociado con Statera Energy, con sede en el Reino Unido, para suministrar el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) para el Proyecto de Almacenamiento de Carrington. Con una capacidad total de 680 MW / 1360 MWh, Carrington es uno de los mayores proyectos de almacenamiento de energía en baterías de un solo emplazamiento del Reino Unido que ha alcanzado el cierre financiero, lo que supone un paso decisivo hacia un sistema eléctrico altamente renovable, flexible e inteligente que mejora la resiliencia de la red y apoya la transición del país hacia una economía baja en carbono.

Ubicado en el Trafford Low Carbon Energy Park en el Gran Mánchester, se prevé que el Sistema de Almacenamiento de Carrington entre en funcionamiento a finales de 2026. Una vez operativo, suministrará energía a unos 2,2 millones de hogares durante un máximo de dos horas, mejorando la estabilidad de la red, reduciendo la limitación de la producción renovable y apoyando los objetivos de cero emisiones netas y seguridad energética del Reino Unido. El proyecto reúne a importantes actores como Statera Energy, Lloyds, Statkraft, NatWest, Santander, Siemens Bank, SEB y Mizuho, lo que pone de manifiesto la sólida confianza institucional en el almacenamiento de energía en baterías a gran escala como elemento clave para la transición energética.

Envision Energy suministrará su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con inteligencia artificial, diseñado para una alta integración de energías renovables, una eficiencia superior y un rendimiento óptimo durante todo su ciclo de vida. Statera eligió a Envision no solo por su experiencia global en almacenamiento de energía e integración de sistemas, sino también por su innovadora solución basada en IA. Gracias a su modelo de gran escala energética, el sistema puede monitorizar las condiciones de la red en tiempo real, participar activamente en el control de la configuración de la red y garantizar la estabilidad incluso con una alta penetración de energías renovables. Su algoritmo de ciclo cerrado de "predicción - despacho - comercialización - autoaprendizaje" transforma la generación de ingresos, pasando de estar basada en la experiencia a estar basada en modelos, lo que permite un crecimiento replicable, medible y sostenible. Esto representa una mejora generacional con respecto a los activos de hardware tradicionales, que se traducen en activos de inteligencia artificial. Ofrece alta densidad energética, bajo nivel de ruido, mayor flexibilidad y una rentabilidad superior, convirtiéndose así en un pilar fundamental para un sistema de energía renovable estable y rentable.

"Como uno de los mayores emplazamientos de almacenamiento de energía en baterías (BESS) del Reino Unido, el proyecto de almacenamiento de Carrington representa otro paso importante hacia la consecución de las ambiciones energéticas limpias del país", declaró Henry Peng, vicepresidente sénior y presidente para Latinoamérica y Europa de Envision Energy. "En Envision nos sentimos honrados de colaborar con Statera y otros actores clave del sector energético y financiero para implementar nuestras soluciones BESS basadas en IA, impulsando así la ambición de Statera de alcanzar más de 5 GW de capacidad BESS para 2030. Juntos, estamos mejorando la flexibilidad y la fiabilidad de la red eléctrica y acelerando la transición del Reino Unido hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono y basado en energías renovables".

"Nos complace trabajar con Envision Energy en el proyecto de almacenamiento de Carrington", afirmó Matt Arnold, director de BESS & Flex Gen de Statera Energy. "Elegimos a Envision por su sólida trayectoria en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala y su enfoque integrado basado en IA. Esta colaboración fortalece nuestra capacidad para suministrar energía flexible y fiable a la red eléctrica del Reino Unido y apoya la transición del país hacia un futuro con bajas emisiones de carbono".

Envision Energy lleva tiempo operando en Europa, con actividades e iniciativas de transición energética en Reino Unido, Francia, España y otros países. La exitosa implementación del proyecto Carrington consolidará aún más la posición de Envision en el mercado europeo de almacenamiento de energía y energías renovables.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/envision-y-statera-se-unen-en-el-proyecto-de-almacenamiento-de-carrington-de-680-mw-302611858.html