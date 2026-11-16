Envision y Tsinghua impulsan liderazgo en sistemas energéticos del futuro y en materia climática en la COP31

(Información remitida por la empresa firmante)

- Trabajando juntos para crear una nueva prosperidad para la civilización

ANTALYA, Turquía, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy se unió a la Universidad de Tsinghua y a la Alianza Global de Universidades sobre el Clima (GAUC) en dos eventos de alto nivel celebrados durante la COP31, destacando cómo la innovación tecnológica, las alianzas académicas y el liderazgo juvenil pueden ayudar a traducir los compromisos climáticos en un impacto duradero.

El 10 de noviembre, Hongwen Zhou, socio fundador y director ejecutivo de Envision, pronunció un discurso en vídeo en la inauguración del Pabellón de la GAUC en la Zona Azul de la COP31. Con el apoyo del Fondo de Sostenibilidad Tsinghua-Envision, el pabellón ofrece una plataforma internacional para que universidades, industria y jóvenes líderes climáticos intercambien conocimientos e impulsen la acción climática.

Zhou destacó que la transición energética va más allá de la simple sustitución de fuentes de energía. Al conectar la electricidad limpia, los combustibles verdes y la inteligencia artificial, los países con abundantes recursos renovables pueden transformar sus ventajas naturales en nuevas industrias y oportunidades económicas. Una transición verde de éxito necesita ir más allá de la reducción de emisiones para proporcionar energía fiable y asequible, fortalecer la resiliencia climática y permitir que más personas participen de la prosperidad derivada del progreso tecnológico.

La acción climática es una responsabilidad que trasciende generaciones, comentó Zhou. La construcción de futuros sistemas energéticos requiere inversión no solo en infraestructura, sino también en personas capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación y forjar alianzas transfronterizas.

El 9 de noviembre, Bella Zhang, vicepresidenta de Estrategia e Innovación de Envision Energy, pronunció un discurso especial en el evento de alto nivel de GAUC celebrado en el Pabellón de China, el primer evento paralelo del Pabellón en la COP31. El encuentro contó con la presencia de Li Gao, viceministro de Ecología y Medio Ambiente de China; Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA); y Francesco Corvaro, enviado especial de Italia para el cambio climático, además de participar representantes de organizaciones internacionales, el mundo académico, la industria y la juventud.

Bella destacó dos cambios fundamentales que están dando forma a la transición energética global: de tecnologías individuales a sistemas integrados, y de soluciones regionales a oportunidades globales. En Envision, este enfoque se denomina "Fusión Tecnológica": la integración de energías renovables, almacenamiento de energía, combustibles verdes e inteligencia artificial para configurar los futuros sistemas energéticos. A medida que estos sistemas se interconectan cada vez más, las soluciones requieren la colaboración de ingenieros, economistas, políticos y desarrollo local.

Estas ambiciones sustentan la alianza estratégica a largo plazo de Envision para con la Universidad de Tsinghua, iniciada en el año 2024 y con un compromiso inicial de 11 años. A través del Fondo de Sostenibilidad Tsinghua-Envision, los socios conectan los retos industriales del mundo real con la investigación académica, promueven la colaboración internacional e invierten en futuros líderes climáticos. Su cooperación también incluye centros de desarrollo sostenible en Brasil e Indonesia, que vinculan la investigación y el desarrollo del talento con las prioridades regionales.

El talento es infraestructura, remarcó Bella, destacando la importancia de empoderar a los jóvenes para que piensen de forma interdisciplinaria, colaboren entre culturas y transformen el conocimiento en acción.

A través de su participación en la COP31, Envision reafirmó su compromiso de trabajar con Tsinghua, GAUC y socios globales para dar forma a los futuros sistemas energéticos y crear una nueva prosperidad para la civilización.

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