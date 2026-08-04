(Información remitida por la empresa firmante)

Enzene lanza NeX™, un conjunto integral de soluciones para permitir la biofabricación local rentable y de alto rendimiento

PUNE, India, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Enzene, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación con un enfoque de innovación continua (CIDMO™), ha dado a conocer hoy el lanzamiento de NeX™, un modelo de asociación integral y transformador que permite a gobiernos, instituciones y organizaciones biofarmacéuticas establecer capacidades de biofabricación de primer nivel dondequiera que las necesiten.

Basada en la plataforma EnzeneX de fabricación continua totalmente conectada (FCCM™), de eficacia probada, NeX proporciona una solución integral, escalable y sostenible para que la innovación de vanguardia en la fabricación de productos biológicos sea transportable, cercana a los pacientes y a las cadenas de suministro, y sin la prohibitiva carga de capital de las instalaciones convencionales de producción por lotes alimentados. Al permitir la fabricación local basada en FCCM, los gobiernos pueden ampliar significativamente la asequibilidad y el acceso de los pacientes a productos biológicos que salvan vidas.

El programa NeX de Enzene incluye una coordinación integral para la puesta en marcha y el lanzamiento, con apoyo para el diseño y la construcción de instalaciones, la transferencia de tecnología y la concesión de licencias de propiedad intelectual para la plataforma EnzeneX, el desarrollo del personal mediante el programa de formación estructurada SparX™ de la compañía y el apoyo operativo continuo durante la puesta en marcha y la comercialización. En caso necesario, las organizaciones participantes también podrán acceder a productos seleccionados del portafolio de biosimilares de Enzene para su fabricación en sus propias regiones.

"Una planta convencional de productos biológicos suele requerir entre 300 y 400 millones de dólares para su construcción", comentó Himanshu Gadgil, doctor y consejero delegado de Enzene. "Con nuestra plataforma de fabricación continua totalmente conectada, se puede lograr la misma producción por entre 60 y 80 millones de dólares. La eficiencia se debe a una arquitectura de sistema compacta e integrada, en lugar de las configuraciones de gran escala de las instalaciones de producción por lotes alimentados, lo que permite una ventaja de costes a largo plazo y altos rendimientos de producción para los biofármacos fabricados localmente. Ya estamos en conversaciones con varios gobiernos y corporaciones de todo el mundo y esperamos contribuir a que los pacientes de todo el planeta tengan acceso a medicamentos asequibles".

El programa NeX de Enzene tiene como finalidad poder ayudar a las regiones a acelerar el establecimiento de capacidades biofarmacéuticas locales y cadenas de suministro con riesgos mitigados, desarrollar talento científico nacional y reducir los costes de fabricación a largo plazo para los pacientes locales. La empresa estima que las instalaciones construidas bajo este programa pueden alcanzar la validación y estar listas para su comercialización en menos de tres años.

Para obtener más información, visite www.enzene.com/nex.

Acerca de Enzene

Enzene es un socio de Desarrollo y Fabricación Continuamente Innovadores (CIDMO™) que apoya a innovadores y desarrolladores de biosimilares en las fases de descubrimiento, desarrollo y suministro comercial. Con instalaciones en India y Estados Unidos, Enzene ofrece servicios integrados de desarrollo y fabricación de productos biológicos gracias a su plataforma EnzeneX de fabricación continua totalmente conectada (FCCM™), que ofrece los mejores rendimientos y la mayor eficiencia de costes del mundo, y está validada para la producción comercial de productos biológicos.

Para ampliar la capacidad regional en el sector de productos biológicos, Enzene también ofrece NeX™, un programa de colaboración integral que apoya a gobiernos, instituciones y organizaciones biofarmacéuticas en el establecimiento de plantas de biofabricación locales, aprovechando todas las ventajas de productividad, costes operativos y capital del procesamiento continuo. NeX proporciona asesoramiento integral sobre el diseño de instalaciones, transferencia de tecnología y propiedad intelectual, desarrollo de personal mediante su programa de formación SparX™, supervisión operativa y apoyo específico para la cartera de productos en cada territorio.

Para más información, visite www.enzene.com.

Contacto para los medios: Miles Fisher-Pollard Orientation Marketing milesfp@orientation.agency

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