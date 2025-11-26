La EOM relata la práctica diaria de un osteópata: movimiento, escucha y equilibrio - EOM

Madrid, 26 de noviembre de 2025.- "Soy osteópata y esto es lo que aconsejo a los pacientes: Tu cuerpo está hecho para moverse. No hay que esperar a tener dolor para cuidarlo. La prevención, el ejercicio regular y la conciencia corporal son los mejores aliados para mantener una vida activa y sin limitaciones".

María García, fisioterapeuta y osteópata en Madrid, relata su día a día en consulta: "Cada paciente trae una historia, un cuerpo y una enseñanza. Y en esa interacción diaria, crezco, no solo como profesional, sino también como persona".

Una jornada en su centro clínico comienza con la revisión de la agenda y la acogida de los pacientes. Si se trata de una primera visita, se dedica más tiempo para realizar una escucha atenta del motivo de consulta, con el fin de comprender la historia que la persona presenta desde una perspectiva de salud, pero también considerando su contexto social, ambiental y emocional. María explica que “No es solo escuchar sus palabras. Es un proceso activo, empático y clínico, donde buscamos captar no solo qué dice el paciente, sino cómo lo dice y qué información oculta su cuerpo, su tono, sus silencios y sus emociones.” Durante esta primera parte de la sesión, resulta fundamental efectuar una valoración corporal global: observar la postura, la movilidad articular, la calidad de los tejidos y posibles disfunciones. Se busca entender cómo distintas partes del cuerpo pueden estar interrelacionadas.

"En osteopatía, el verdadero valor no está únicamente en las manos que tratan, sino en la mente que razona, analiza y busca conexiones", señala María. "El razonamiento clínico es el eje central que guía al osteópata en la toma de decisiones: permite interpretar los síntomas, reconocer patrones y, sobre todo, entender cómo se relacionan los distintos sistemas del cuerpo.”

En cuanto al tratamiento, cada persona muestra una tolerancia y una respuesta distintas ante las técnicas manuales, por lo que el osteópata ajusta la intensidad, el tipo y la duración del tratamiento según las reacciones del paciente, garantizando siempre seguridad y confort. Este tratamiento no es estático: Se adapta sesión a sesión según la evolución y los cambios en la vida del paciente. Esta flexibilidad permite optimizar los resultados y favorecer la autorregulación natural del cuerpo.

Durante el día en consulta hay pausas para anotar la evolución de cada caso, reflexionar sobre tratamientos y adaptar futuras sesiones. Es habitual también que el osteópata aproveche cada hueco para seguir formándose, o revise literatura clínica entre pacientes.

María concluye describiendo su rutina profesional: "Atender a un paciente es para un osteópata mucho más que aliviar un dolor; es acompañar a una persona en el camino de reencontrar su equilibrio, su libertad de movimiento y su bienestar integral, y esto se logra también con orientación y consejos sobre ejercicio regular, conciencia corporal y hábitos de vida saludables. Cada paciente es único, y eso hace que ningún día sea igual a otro".

