EPAM NEORIS impulsa una transformación digital centrada en el cliente en toda Iberoamérica (1)

Combinando soluciones nativas en IA con experiencia local para ayudar a las organizaciones a prosperar en un panorama digital en rápida evolución.

NEWTOWN, Pa., 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), una empresa líder en servicios de transformación digital e ingeniería de productos anunció hoy la unificación de sus servicios de ingeniería, consultoría y soluciones nativas en IA en Iberoamérica bajo la marca EPAM NEORIS.

EPAM NEORIS, un acelerador digital global de referencia combina la experiencia mundial de EPAM en nube, inteligencia artificial, digital e ingeniería de software, consultoría, testing y diseño de experiencias con las capacidades especializadas de entrega regional de NEORIS, Optiva, Vates y S4N. Con un enfoque dedicado a apoyar a clientes nuevos y existentes en los mercados de habla hispana y portuguesa, EPAM NEORIS está estratégicamente posicionado para ayudar a las organizaciones a desbloquear nuevas y significativas oportunidades de crecimiento al acelerar sus procesos de modernización y transformación digital.

Los analistas prevén un auge en el gasto en tecnología en Iberoamérica y en los países de habla hispana y portuguesa, impulsado por la creciente demanda de transformación digital. Según el informe Gartner 2024 CIO and Technology Executive Agenda: A Spanish-Speaking Latin America Perspective (marzo 2024):

"En 2024, los CIO de América Latina hispanohablante están priorizando demostrar el valor empresarial de TI y mejorar el rendimiento operativo de las organizaciones. La IA generativa y la IA/ML son las dos principales tecnologías que los CIO de esta región planean implementar en los próximos 12 meses, y el 70 % afirma que aumentará la inversión en IA/ML en los próximos tres años. Los CIO de América Latina hispanohablante continúan enfrentando los retos de las tecnologías heredadas y de los procesos empresariales invirtiendo en plataformas en la nube, tecnologías de integración, así como en seguridad cibernética/de la información, inteligencia de negocios/analítica de datos y en la modernización de sus portafolios de aplicaciones".

Estas tendencias resaltan el papel crítico que desempeña EPAM NEORIS al ofrecer soluciones avanzadas, nativas en IA y servicios de transformación digital adaptados a las necesidades en evolución de la región.

"Al combinar la excelencia en ingeniería global y la experiencia nativa en IA de EPAM con un profundo conocimiento de los mercados locales y la cultura, estamos permitiendo que nuestros clientes impulsen resultados empresariales transformadores y escalables que establecen nuevos estándares de éxito en sus industrias", señaló Martin Mendez, SVP y Head de Iberoamérica, EPAM NEORIS.

Tras la adquisición de NEORIS por parte de EPAM en 2024 y la integración previa de Optiva, Vates y S4N, la alineación de EPAM NEORIS representa un paso decisivo en la expansión de operaciones en los mercados de habla hispana y portuguesa.

EPAM NEORIS ya está entregando resultados medibles en toda Iberoamérica en industrias como servicios financieros, manufactura, retail, telecomunicaciones y medios, aprovechando sus capacidades nativas en IA para mejorar la eficiencia, la personalización y la agilidad. Asimismo, sus soluciones de nearshoring ofrecen servicios alineados cultural y horariamente, fortaleciendo las asociaciones con Estados Unidos, Canadá y Europa.

Las alianzas estratégicas con los principales proveedores de tecnología —incluidos Google, AWS, Microsoft, SAP y Salesforce— combinan la experiencia global de EPAM con las capacidades regionales de EPAM NEORIS para impulsar la innovación en toda la región.

Alcance global con experiencia local: Habilidades técnicas de clase mundial adaptadas a las necesidades específicas de cada región e industria.

Habilidades técnicas de clase mundial adaptadas a las necesidades específicas de cada región e industria. Oferta tecnológica integral: Acceso a un portafolio ampliado y más sólido de soluciones en áreas críticas como IA, transformación en la nube, ciberseguridad, analítica de datos y experiencia digital.

Acceso a un portafolio ampliado y más sólido de soluciones en áreas críticas como IA, transformación en la nube, ciberseguridad, analítica de datos y experiencia digital. Mayor escalabilidad y personalización: Capacidades globales con expertise local. Al acelerar la modernización digital, EPAM NEORIS ayuda a los clientes a desbloquear eficiencias operativas y oportunidades de crecimiento empresarial.

Capacidades globales con expertise local. Al acelerar la modernización digital, EPAM NEORIS ayuda a los clientes a desbloquear eficiencias operativas y oportunidades de crecimiento empresarial. Mentalidad centrada en el cliente y nativa en IA: EPAM NEORIS se asocia con sus clientes para cocrear soluciones, apalancadas en prácticas avanzadas de ingeniería y un ecosistema robusto de líderes tecnológicos globales estratégicos.

"Esta nueva marca y la oferta unificada de servicios marcan el primer gran paso para llevar la profundidad y escala de EPAM a los mercados regionales y locales, con un compromiso de poner los objetivos y desafíos de nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos", señaló Elaina Shekhter, Chief Marketing & Strategy Officer de EPAM. "Al combinar nuestras fortalezas técnicas y comerciales globales con la experiencia de mercado y la sensibilidad cultural regional, no solo cumplimos nuestra promesa con los clientes en Iberoamérica, sino que también creamos oportunidades de valor diferenciadas que impulsan el crecimiento".

La creciente expansión digital en el mercado iberoamericano demanda una transformación estratégica. EPAM NEORIS ayuda a las organizaciones a obtener una ventaja competitiva resolviendo desafíos complejos con transformación empresarial impulsada por IA y servicios de consultoría. Conoce más en: https://epamneoris.com/es/-/epam-neoris-acelerando-el-crecimiento-impulsado-por-la-ia-en-iberoamerica

Sobre EPAM NEORIS

EPAM NEORIS, un acelerador digital líder, combina más de 30 años de experiencia en ingeniería y conocimientos nativos en IA de EPAM con más de 25 años de liderazgo regional de NEORIS en Iberoamérica. Especializada en ingeniería de software, inteligencia artificial, transformación en la nube y consultoría estratégica, EPAM NEORIS ayuda a las organizaciones a enfrentar desafíos únicos y alcanzar un crecimiento sostenible en los mercados globales de habla hispana y portuguesa.

EPAM NEORIS impulsa el éxito de sus clientes mediante el aprovechamiento de soluciones digitales avanzadas, capacidades comprobadas de entrega nearshore y sólidas alianzas con los principales socios tecnológicos, incluidos SAP, Microsoft, AWS, Google, Databricks y Salesforce. Atiende industrias como manufactura, servicios financieros, bienes de consumo, retail, telecomunicaciones, medios, energía y agroindustria, con un portafolio de más de 400 clientes.

Conoce más en epamneoris.com y síguenos en LinkedIn.

Sobre EPAM Systems

Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha utilizado su experiencia en ingeniería de software para convertirse en un proveedor global líder de servicios de ingeniería digital, transformación habilitada por nube e inteligencia artificial, así como en un socio destacado en consultoría de negocios y experiencia para empresas globales y startups ambiciosas. Abordamos los retos de transformación de nuestros clientes integrando la estrategia, la experiencia y la consultoría tecnológica de EPAM Continuum con más de 30 años de ejecución en ingeniería, acelerando el tiempo de salida al mercado y generando mayor valor a partir de sus innovaciones e inversiones digitales.

Aprovechamos la IA y la IA generativa (GenAI) para ofrecer soluciones transformadoras que aceleran la innovación digital de nuestros clientes y fortalecen su ventaja competitiva. A través de plataformas como EPAM AI/RUN™ e iniciativas como DIALX Lab, integramos tecnologías avanzadas de IA en estrategias de negocio personalizadas, impulsando un impacto significativo en la industria y fomentando la innovación continua.

Ofrecemos servicios a nivel global, pero trabajamos de manera local con nuestros equipos expertos de consultores, arquitectos, diseñadores e ingenieros, haciendo realidad el futuro para nuestros clientes, socios y colaboradores en todo el mundo. Creemos que las soluciones correctas son aquellas que mejoran la vida de las personas y generan ventajas competitivas para nuestros clientes en diversas industrias. Nuestro pensamiento cobra vida en las experiencias, productos y plataformas que diseñamos y llevamos al mercado.

Incorporada al S&P 500 y al Forbes Global 2000 en 2021, y reconocida por Glassdoor y Newsweek como uno de los Most Loved Workplaces, nuestros equipos multidisciplinarios atienden clientes en seis continentes. Nos enorgullece estar entre las 15 principales compañías de Servicios de Tecnología de la Información en el Fortune 1000 y ser reconocidos como líderes en los informes IDC MarketScapes para Worldwide Experience Build Services, Worldwide Experience Design Services y Worldwide Software Engineering Services.

Conoce más en www.epam.com y síguenos en LinkedIn.

