ePatch y Cardiologs llegan a 14 hospitales españoles para monitorizar a pacientes con cardiopatías e ictus

El ePatch portátil de Philips y la plataforma de análisis basada en IA Cardiologs ayudan a detectar latidos irregulares potencialmente mortales

La solución ayuda al Hospital Universitario Vall d'Hebron a reducir la estancia media, aliviar la presión en urgencias y reducir costes

"Gracias a ePatch se aceleró el alta hospitalaria de 80 pacientes y se obtuvo una reducción de costes de 28.800 euros durante 2023", reconoce el doctor Jorge Pagola

Madrid, 22

Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado hoy el éxito de la implantación de su servicio de monitorización cardiaca ambulatoria en España, que utiliza su exclusivo ePatch portátil junto con su plataforma de análisis Cardiologs basada en IA. Catorce hospitales españoles utilizan ya los monitores Holter de uso prolongado ePatch de la empresa para detectar arritmias cardiacas potencialmente mortales, como la fibrilación auricular (FA). Se ha demostrado que esta solución detecta las arritmias cardiacas que no detectan los monitores Holter tradicionales, lo que garantiza una mayor comodidad para el paciente, un mejor acceso a la atención sanitaria y unos resultados clínicos potencialmente mejores, además de reducir los costes.

El ePatch de Philips proporciona datos fiables de monitorización continua durante 14 días. Cuando se combina con la plataforma de análisis Cardiologs de Philips basada en IA, la solución ofrece a los equipos de cardiología y neurología de los hospitales una solución integral que mejora su capacidad para detectar y diagnosticar la FA, la arritmia cardiaca más común del mundo y potencialmente mortal [1]. La FA aumenta significativamente el riesgo de ictus, demencia e insuficiencia cardiaca, pero a menudo pasa desapercibida debido a la ausencia de síntomas perceptibles y a los intervalos poco frecuentes entre episodios.

"La principal ventaja para los profesionales sanitarios radica en su interfaz de fácil manejo y su capacidad de registro continuo de alta calidad durante 14 días", afirma el Dr. Jorge Pagola, del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona.

"Se coloca como un parche en el pecho en sólo unos minutos e integra a la perfección un programa de análisis, lo que facilita el examen rápido de las grabaciones. Gracias a su asistente de análisis basado en IA, los eventos de FA pueden clasificarse para su rápida revisión por parte de nuestro equipo. Los pacientes con ictus experimentan una mayor comodidad al verse libres de los incómodos cables del Holter convencional, lo que les permite vestirse, ducharse y realizar sus actividades cotidianas sin ningún impedimento".

El doctor Pagola reconoce que, desde la utilización del programa ePatch en su servicio, se consiguió acelerar el alta hospitalaria de 80 pacientes en 2023. "Además, esta iniciativa permitió reducir la duración media de la estancia, aliviar la presión de los servicios de urgencias y obtener una reducción total de costes estimada en 28.800 euros durante el pasado año [2]".

Programas piloto en grandes hospitales de toda España

Además del Hospital Vall d'Hebron, donde se está utilizando el ePatch de Philips para detectar la FA tras el alta en pacientes con ictus, se están llevando a cabo proyectos piloto que demuestran la eficacia del dispositivo en cardiología y neurología en otros grandes hospitales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Cádiz y Navarra [3].

Entre sus aplicaciones se incluyen la monitorización de pacientes para detectar la presencia de FA tras una terapia de ablación cardiaca, el tratamiento de un ictus o procedimientos de sustitución de válvulas cardiacas, así como estudios sobre la relación entre la insuficiencia de magnesio y la FA.

Más de 1.500 pacientes están siendo monitorizados con ePatch en España

En algunos hospitales españoles, la facilidad de uso y las ventajas económicas de Philips ePatch están ayudando a reducir las listas de espera que se acumularon durante la pandemia de COVID-19, lo que conlleva un mejor acceso de las personas a la atención sanitaria. En total, más de 1.500 pacientes están siendo monitorizados actualmente con dispositivos Philips ePatch en España.

"Este nuevo e innovador servicio permite a los equipos clínicos monitorizar cómodamente a los pacientes mientras realizan sus actividades cotidianas durante largos periodos de tiempo, recopilando los datos de la vida real que ayudan a revelar el verdadero estado del paciente", reconoce Miquel Barras, responsable de Monitorización Ambulatoria y Diagnóstico de Philips en España.

En un reciente estudio realizado en EE.UU. en el que se compararon las capacidades diagnósticas de la monitorización de 7 y 14 días con el ePatch de uso prolongado de Philips frente a la monitorización Holter convencional de 24 horas, el ePatch detectó el doble de arritmias cardiacas clínicamente significativas durante 7 días de monitorización y más de 2,5 veces más durante 14 días [4].

