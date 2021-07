EPI Health y MC2 Therapeutics lanzan la crema Wynzora® para la psoriasis en placa en EE.UU. (1)

- EPI Health y MC2 Therapeutics anuncian el lanzamiento en EE. UU. de la crema Wynzora® para la psoriasis en placa (calcipotrieno y dipropionato de betametasona con 0,005%/0,064%)

Ahora disponible: Crema Wynzora® (calcipotrieno y dipropionato de betametasona, p/p 0,005%/0,064%) el tratamiento tópico una vez al día de la psoriasis en placas en adultos de 18 años o más introduce el uso de la tecnología PAD™.

· Wynzora es la primera y única crema a base de agua que utiliza la tecnología PAD™ para ayudar a optimizar el tratamiento de la psoriasis en placas (ref. USPI)

· Para el 95% de los pacientes adultos con psoriasis en EE. UU., una terapia tópica es la terapia de primera línea utilizada1

· Cuando se midió en una escala de conveniencia de tratamiento de 50 puntos, los pacientes calificaron a Wynzora con un 84% en la facilidad de aplicación, la aplicación no grasosa y la interrupción mínima de la rutina diaria, entre otras medidas.

La crema Wynzora® estará disponible para suministro comercial a partir del 19 de julio de 2021 en Estados Unidos.

CHARLESTON, S.C. y COPENHAGUE, Dinamarca, 19 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- EPI Health y MC2 Therapeutics, anunciaron hoy la disponibilidad comercial en Estados Unidos de la crema Wynzora® (calcipotrieno y dipropionato de betametasona, p/p 0,005%/0,064%) para el tratamiento tópico de la psoriasis en placas en adultos, mayores de 18 años.

"El calcipotrieno y el dipropionato de betametasona son moléculas bien establecidas para el tratamiento de la psoriasis en placas, con eficacia, seguridad y tolerabilidad probadas. Hasta ahora no podían combinarse en una crema acuosa, que es menos grasosa y más fácil de usar que otras fórmulas", dijo John Koo MD, profesor de Dermatología en el centro médico de la Universidad de California en San Francisco y codirector, UCSF Psoriasis Treatment Center, unidad de fototerapia y clínica de psicodermatología. Certificado por la junta en Dermatología y Psiquiatría.

"Como líder en Dermatología, expandir nuestra cartera para ayudar a abordar algunos de los problemas que enfrentan casi 8 millones de personas2 en EE. UU. con psoriasis se alinea con nuestra misión de brindar medicamentos seguros, beneficiosos y efectivos, como Wynzora®, a los comunidad de dermatología", dijo John Donofrio, presidente de EPI Health.

"El desarrollo y el diseño único de Wynzora® tenían como objetivo brindar eficacia, seguridad y conveniencia en un solo producto tópico", comentó Jesper J. Lange, consejero delegado de MC2 Therapeutics, y continúa: "Nuestra colaboración con EPI Health en la preparación del lanzamiento ha sido excelente y estamos entusiasmados de que Wynzora® esté ahora disponible para los pacientes".

Acerca de la psoriasis de placa

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel común, no contagiosa, sin una causa clara ni cura. El impacto negativo de la psoriasis en placas en la vida de las personas puede ser inmenso, ya que afecta la apariencia de la piel con placas rojas y escamosas. La aparición de brotes de psoriasis puede ser impredecible y afecta a personas de todas las edades. Con una prevalencia reportada del 2-4% de la población, la psoriasis constituye un grave problema de salud con más de 100 millones de personas afectadas en todo el mundo. Más del 90% de los pacientes que reciben tratamiento utilizan fármacos tópicos. Según la National Psoriasis Foundation, la picazón está presente en entre el 70 y el 90 por ciento de los pacientes con psoriasis, y junto con la descamación y la descamación, la picazón es el síntoma más molesto para los pacientes.3,4 Los pacientes con enfermedad psoriásica tienen un riesgo elevado de desarrollar otras afecciones de salud crónicas y graves, que incluyen artritis, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, enfermedad inflamatoria intestinal y depresión.3

Acerca de la crema Wynzora®

La crema Wynzora es una combinación de dosis fija a base de crema de calcipotrieno y dipropionato de betametasona para el tratamiento tópico de la psoriasis en placas. La crema Wynzora® se basa en la tecnología PAD™, que permite de manera única la estabilidad de calcipotrieno y dipropionato de betametasona en una formulación acuosa conveniente de usar. La crema Wynzora® fue diseñada exclusivamente para brindar a los pacientes una nueva opción de tratamiento en sus rutinas diarias al combinar los tres elementos esenciales de una terapia tópica en un solo producto: alta eficacia, un perfil de seguridad favorable y conveniencia de uso. En los ensayos de fase 3 realizados en múltiples sitios en EE. UU. y la UE, la crema Wynzora® ha demostrado una combinación única de eficacia clínica convincente, un perfil de seguridad favorable y alta comodidad.

Para más información, visite www.wynzora.com.

Crema Wynzora® (calcipotrieno y dipropionato de betametasona, p/p 0,005%/0,064%) Indicación e ISI4

Indicación y uso

La crema Wynzora® (calcipotrieno y dipropionato de betametasona) está indicada para la psoriasis en placas en adultos. No se sabe si Wynzora Cream es seguro y eficaz en niños.

Información de seguridad importante

Wynzora Cream es solo para uso tópico.

Los pacientes no deben usar más de 100 g de Wynzora Cream por semana.

La crema Wynzora no debe usarse cerca o en la boca, los ojos o por vía intravaginal.

Los pacientes deben evitar el uso de Wynzora Cream en la cara, la ingle o las axilas, o si tienen atrofia en el lugar del tratamiento.

Los pacientes deben aplicar Wynzora Cream en las áreas afectadas de la piel una vez al día durante un máximo de 8 semanas.

Los pacientes deben suspender el uso una vez que la psoriasis en placas esté bajo control.

Los pacientes no deben usar con vendajes oclusivos.

Se ha observado hipercalcemia e hipercalciuria con el uso de calcipotrieno tópico.

La crema Wynzora puede causar supresión reversible del eje HPA con el potencial de una insuficiencia clínica de glucocorticosteroides durante y después de la interrupción del tratamiento.

La crema Wynzora puede causar problemas de visión, incluido el aumento del riesgo de cataratas y glaucoma.

No se sabe si Wynzora Cream puede dañar al feto.

Las mujeres que amamantan no deben aplicar Wynzora Cream directamente sobre el pezón y la areola.

No se sabe si el calcipotrieno y el dipropionato de betametasona administrados tópicamente se absorben en la leche materna.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta para la crema Wynzora.

Le recomendamos que informe a la FDA sobre los efectos secundarios de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al -800-FDA-1088.

Acerca de EPI Health

Con sede en Charleston, Carolina del Sur, EPI Health es una empresa farmacéutica especializada establecida como líder y una de las empresas de más rápido crecimiento en la comunidad dermatológica de EE. UU. EPI se compromete a brindar terapias de prescripción innovadoras a los dermatólogos mientras mejora la calidad de vida de los pacientes y brinda servicios médicos excepcionales. Su cartera actual incluye medicamentos para pacientes con rosácea, dermatitis atópica, herpes labial y acné. EPI Health es una subsidiaria de propiedad total de Evening Post Industries.

Para más información, visite www.epihealth.com

Acerca de MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics es una compañía farmacéutica de etapa comercial de propiedad privada que desarrolla un nuevo estándar de terapias tópicas para enfermedades inflamatorias crónicas. Con su tecnología PAD™, su objetivo es establecer un nuevo estándar de experiencia de tratamiento para los pacientes y liberar todo el potencial de los nuevos fármacos tópicos en beneficio de los pacientes, los médicos, los contribuyentes y las sociedades. La tecnología PAD™ es la piedra angular de la línea innovadora de fármacos candidatos dentro de la dermatitis atópica, ojo seco, rosácea ocular, prurito urémico y liquen escleroso.

Para más información, visite www.mc2therapeutics.com

Acerca de la tecnología PAD™

Las formulaciones de la tecnología PAD™ están hechas a medida para cumplir con el perfil de producto objetivo de un producto candidato seleccionado. La tecnología PAD™ permite mezclar aceite y agua en una crema usando solo una fracción del emulsionante requerido en las cremas y lociones convencionales. Las características clave de las formulaciones de la tecnología PAD™ son una alta penetración de los ingredientes activos en el tejido objetivo, una mejor solubilidad y estabilidad de los ingredientes activos, una alta tolerabilidad y una excelente comodidad para el tratamiento.

1 Murage MJ, Kern DM, Chang L, Sonawane K, Malatestinic WN, Quimbo RA, Feldman SR, Muram TM, Araujo AB. Treatment patterns among patients with psoriasis using a large national payer database in the United States: a retrospective study. J Med Econ. 2018 Oct 25:1-9.

2 https://www.psoriasis.org/psoriasis-statistics/

3 WHO Global report on Psoriasis 2016, p.13 - 16

4 Prescribing Information for Wynzora. July 2020.