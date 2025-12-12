El episodio en el que McDonald's Turquía lanza el menú FRIENDS

The One Where McDonald’s Türkiye Launches the FRIENDS Meal - MCDONALD’S TÜRKIYE/PR NEWSWIRE

ESTAMBUL, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- McDonald's Turquía trae el icónico mundo de FRIENDS a su menú. El "Menú FRIENDS" por tiempo limitado, con Big Mac y Chicken McNuggets, incluye la salsa marinara de Monica, artículos coleccionables inspirados en la serie y zonas "Friends Coffee Corner" en restaurantes seleccionados, listos para recibir a los fans de Friends.

McDonald's Turquía trae el mundo de FRIENDS a su menú, uniendo sus sabores favoritos con una de las series más vistas del mundo. El Menú FRIENDS de edición limitada, en colaboración con Warner Bros. (WBDGCP), incluye Big Mac o Chicken McNuggets, servidos con la salsa marinara de Monica y uno de los seis exclusivos e icónicos personajes coleccionables. Para celebrar el lanzamiento, McDonald's Turquía ofreció a los usuarios de la app MyMcDonald's la oportunidad de ganar el doble de puntos durante la primera semana en pedidos realizados a través de la app.

Disfrute del Menú FRIENDS con Big Mac y Chicken McNuggets

Servido en cajas especiales con la temática de FRIENDS, el Menú FRIENDS está disponible con Big Mac o Chicken McNuggets de 6 piezas. Cada caja incluye patatas fritas, un refresco y un personaje coleccionable sorpresa dentro del envase con la temática de FRIENDS. Cada Caja de Menú FRIENDS también incluye la Salsa Marinara de Monica de edición limitada: una deliciosa salsa de tomate italiana hecha con tomate, ajo, cebolla y hierbas.

Cada coleccionable combina a uno de los personajes de FRIENDS con sus momentos más icónicos, como Ross con su mono mascota, Marcel; Rachel sirviendo café en el trabajo; Monica en modo chef; Phoebe con su guitarra; y Chandler y Joey con su querido dúo de pollito y pato.

"En McDonald's, siempre hemos creído en el poder de los momentos compartidos, y qué mejor manera de celebrarlo que con FRIENDS. Esta alianza épica une a dos iconos culturales", afirmó Özdeş Dönen Artak, director de marketing (CMO) de McDonald's Turquía.

Acumule puntos y desbloquee productos de FRIENDS

A través de la aplicación MyMcDonald's, los clientes pueden canjear los puntos acumulados por productos especiales de FRIENDS, incluyendo artículos coleccionables como camisetas, calcetines, bolsas de tela y llaveros. Como parte de la campaña, las bebidas calientes pequeñas y medianas que se sirven en todos los restaurantes McDonald's y McCafé también vienen en vasos con la temática de FRIENDS.

El "FRIENDS Coffee Corner" aparece en restaurantes seleccionados

McDonald's Turquía lleva la atmósfera FRIENDS a sus restaurantes y ofrece a sus clientes la experiencia "FRIENDS Coffee Corner" en ubicaciones seleccionadas, un espacio diseñado para hacerse fotos y socializar.

"Puerta Morada" sorpresa en Estambul

McDonald's Turquía le da un toque inesperado a Estambul con la icónica puerta morada de Monica, ubicada en el exterior del restaurante McDonald's en Beşiktaş. Un timbre se encuentra junto a la instalación y, al pulsarlo, se escucha el característico sonido "Ba ba ba ba baaa" de McDonald's, creando un momento sorpresa. Cerca, una pared iluminada con temática de FRIENDS llama la atención con su colorido resplandor.

Acerca de McDonald's Turquía:

McDonald's, clasificada entre las marcas más valiosas del mundo según el estudio "BrandZ 2025 Top 100 Most Valuable Global Brands" y la única empresa de alimentos y bebidas que figura entre las 10 mejores, junto con empresas tecnológicas, abrió su primer restaurante en Turquía en 1986. Hoy, McDonald's Turquía atiende a sus clientes en 302 restaurantes y cuenta con un equipo de más de 10.000 empleados. El 98 % de sus productos y servicios proviene de proveedores que producen en Turquía.

Contacto: Kaan Kirişçioğlu; kaan.kiriscioglu@lorbi.com; +90 533 261 91 55

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2844374/McDonalds_Turkiye.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-episodio-en-el-que-mcdonalds-turquia-lanza-el-menu-friends-302640107.html