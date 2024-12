EpiVax impulsa la innovación en inmunogenicidad en 2024: resumen del año

(Información remitida por la empresa firmante)

PROVIDENCE, R.I., 7 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., un líder en evaluación de riesgos de inmunogenicidad preclínica para terapias biológicas y peptídicas, celebra un productivo 2024 marcado por la innovación científica, la diversificación de servicios y el crecimiento corporativo.

Este año, EpiVax amplió la amplitud de sus servicios de evaluación del riesgo de inmunogenicidad con el lanzamiento de muchas nuevas capacidades en el kit de herramientas ISPRI™ ( I mmunogenicity S creening and P rotein R e-engineering I nterface) y muchas nuevas ofertas de evaluación.

Cabe destacar que EpiVax lanzó los análisis de pago por servicio ISPRI Downselect™, Quantify™, Analyze™, Evaluate™, Complete™, Optimize™, y Design™: opciones que evalúan las modalidades biológicas en diferentes etapas del desarrollo preclínico, lo que permite la clasificación de candidatos individuales, la evaluación comparativa específica de la modalidad, la optimización de secuencias y los análisis de riesgo en profundidad con mayor precisión, y más. El análisis de clase I también se agregó al kit de herramientas ISPRI este año para clientes seleccionados de terapia génica y CAR-T.

Además, EpiVax avanzó con su programa PANDA Screening para ayudar a los patrocinadores a ingresar a la vía de solicitud abreviada de nuevo fármaco (ANDA) de la FDA para péptidos genéricos y sus impurezas. Las actualizaciones clave incluyeron el lanzamiento de ofertas mejoradas de ensayos in vitro adaptativos y el ensayo de respuesta inmune innata, lo que estableció a EpiVax como una "ventanilla única" (que incluye evaluación in silico, in vitro e innata) para los desarrolladores de medicamentos genéricos. Además, EpiVax y la FDA iniciaron un nuevo contrato para desarrollar controles estandarizados para ensayos de células T que ayudarán a mejorar la especificidad y la sensibilidad de dichos ensayos en toda la industria.

Este trabajo estuvo acompañado de notables contribuciones al campo con la publicación de varios artículos muy citados por el equipo de EpiVax en 2024.

Como resultado de la ampliación de la oferta, las reservas de evaluación del riesgo de inmunogenicidad de EpiVax aumentaron casi un 60 % con respecto a 2023, impulsadas por la duplicación de la nueva clientela en los mercados verticales de servicios ISPRI™ Access, ISPRI™ Fee-for-Service y PANDA. Este éxito respaldó una expansión del personal del 18 %, incluidas las incorporaciones de liderazgo estratégico para seguir impulsando las nuevas ofertas de la empresa.

De cara a 2025, y guiado por casi tres décadas de "ciencia intrépida", EpiVax está preparado para aprovechar los logros de este año mediante la integración de mejoras de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las plataformas existentes, la ampliación de la capacidad de laboratorio y la incorporación de conocimientos científicos que se anunciarán más adelante en el nuevo año.

