EpiVax lanza modelos mejorados con IA para la predicción de la inmunogenicidad

(Información remitida por la empresa firmante)

PROVIDENCE, R.I., 3 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. se complace en anunciar el lanzamiento de mejoras basadas en inteligencia artificial para ISPRI™, su plataforma in silico patentada para evaluar el riesgo de inmunogenicidad de los biofármacos. Esta versión incluye un modelo JanusMatrix™ actualizado, una puntuación de inmunogenicidad ajustada a la tolerancia y un modelo mejorado de predicción de anticuerpos antidrogas (ADA), diseñado para proporcionar una comprensión más profunda del riesgo de inmunogenicidad.

Durante décadas, EpiVax ha sido pionera en inmunología computacional mediante el desarrollo de algoritmos in silico avanzados para la evaluación de secuencias bioterapéuticas. EpiMatrix y JanusMatrix™ son fundamentales para este trabajo, ya que evalúan el contenido de epítopos de células T y la conservación cruzada humana para caracterizar el riesgo de inmunogenicidad derivado de la secuencia y la tolerancia inmunitaria. ISPRI™ integra estas herramientas con otros métodos ampliamente validados para evaluar el riesgo de inmunogenicidad en secuencias candidatas e impurezas.

JanusMatrix™ 2.1 JanusMatrix™ 2.1 aplica inteligencia artificial para mejorar la predicción de la tolerancia inmunitaria ponderando la conservación cruzada de epítopos humanos en función de datos de expresión y prevalencia. El resultado es una caracterización más precisa de los epítopos terapéuticos y sus perfiles de tolerancia.

Puntuación EpiMatrix ajustada por JanusMatrix Partiendo de JanusMatrix 2.1, EpiVax ha introducido una nueva puntuación de inmunogenicidad diseñada para ajustarse mejor a los resultados clínicos de inmunogenicidad. La puntuación JanusMatrix-Adjusted EpiMatrix (JAX) incorpora el potencial de tolerancia de JanusMatrix directamente en las puntuaciones EpiMatrix, lo que permite comprender mejor la densidad intrínseca de epítopos efectores y ofrece una evaluación más precisa, desde el punto de vista biológico, del riesgo de inmunogenicidad derivado de la secuencia en las distintas modalidades terapéuticas.

ADA 2.2 EpiVax también ha actualizado su modelo de predicción de ADA con el lanzamiento de ADA 2.2. Este modelo mejorado combina medidas basadas en epítopos con atributos biofísicos y criterios de modo de acción para ofrecer una evaluación adicional del riesgo de inmunogenicidad de los anticuerpos, entrenado específicamente con un conjunto diverso de anticuerpos monoclonales clínicos. ADA 2.2 demuestra una correlación más fuerte entre la inmunogenicidad predicha y la observada clínicamente, lo que proporciona mayor confianza en la interpretación del riesgo junto con la puntuación JAX.

Estas nuevas funcionalidades refuerzan aún más las capacidades de inmunoinformática de vanguardia de EpiVax, mejorando la relevancia y el valor predictivo de las evaluaciones de riesgo de inmunogenicidad in silico. Estas mejoras se alinean estrechamente con las recientes iniciativas de la FDA que promueven la adopción de metodologías de nuevo enfoque (NAM, por sus siglas en inglés) relevantes para los humanos, al tiempo que ayudan a los patrocinadores a identificar riesgos inmunológicos, proteger el valor de los activos y reducir los riesgos de los programas de desarrollo.

Acerca de EpiVax EpiVax colabora con desarrolladores de productos biológicos para gestionar el riesgo de inmunogenicidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Aprovechando una profunda experiencia científica para aplicar análisis in silico y enfoques in vitro líderes en la industria, los conocimientos derivados de datos procesables ayudan a nuestros socios a reducir la incertidumbre, mitigar el riesgo y utilizar los recursos de manera más eficiente, al tiempo que desarrollan estrategias preparadas para la regulación, que permitan obtener terapias más seguras y eficaces.

Contacto para los medios: Sarah Moniz, directora de desarrollo empresarial y marketing smoniz@epivax.com

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