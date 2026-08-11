ePropelled ampliará su capacidad de fabricación con 60 millones de dólares del Gobierno de EE. UU.

ePropelled ampliará su capacidad de fabricación - ePropelled

(Información remitida por la empresa firmante)

Coventry (Reino Unido), 11 de agosto de 2026. - La inversión cuadruplicará la capacidad de producción de la compañía y reforzará su posición como proveedor estadounidense de sistemas avanzados de propulsión eléctrica

ePropelled, uno de los principales fabricantes estadounidenses de sistemas avanzados de propulsión eléctrica para vehículos aéreos no tripulados, aplicaciones aeroespaciales, de defensa y comerciales, ha anunciado hoy una importante ampliación de sus operaciones de fabricación, que incrementará su superficie de producción de aproximadamente 1.858 m a 7.432 m.



La ampliación cuenta con el respaldo de 60 millones de dólares en financiación gubernamental a través del programa Industrial Base Analysis and Sustainment del Departamento de Guerra de Estados Unidos, reforzando el compromiso del país con el fortalecimiento de la fabricación nacional de tecnologías críticas para drones y sistemas avanzados de propulsión de doble uso.



Las instalaciones ampliadas incrementarán en más de cuatro veces la capacidad de producción de sistemas de propulsión de ePropelled, lo que permitirá a la compañía responder a la creciente demanda de programas del Gobierno de Estados Unidos, países aliados y fabricantes comerciales de drones que buscan soluciones de propulsión seguras y fabricadas en Estados Unidos.



Todos los productos de ePropelled son tecnologías de doble uso, diseñadas para dar servicio tanto a aplicaciones gubernamentales como comerciales. Este enfoque permite a clientes de distintos mercados beneficiarse de los mismos estándares de rendimiento, fiabilidad, eficiencia y calidad de fabricación.



"Esta inversión representa un hito importante para ePropelled y para el sector estadounidense de fabricación avanzada", afirmó Nick Grewal, CEO de ePropelled.



"A medida que continúa acelerándose la demanda de sistemas no tripulados de alto rendimiento, ampliar nuestra capacidad de fabricación garantiza que podamos suministrar sistemas de propulsión fiables, escalables y seguros producidos en Estados Unidos. Estamos orgullosos de apoyar el objetivo del Gobierno de fortalecer la fabricación nacional, al tiempo que ayudamos a clientes de los mercados gubernamental y comercial a desplegar capacidades avanzadas con mayor rapidez", añadió.



Las instalaciones ampliadas contarán con avanzadas líneas de producción automatizadas, fabricación de motores de precisión, ensamblaje de controladores, pruebas automatizadas y sistemas integrados de garantía de calidad. Estas capacidades están diseñadas para respaldar la fabricación a gran escala manteniendo los exigentes estándares de rendimiento requeridos en aplicaciones aeroespaciales, de defensa, industriales y comerciales.



La financiación gubernamental permitirá a ePropelled:



• Incrementar la capacidad de producción anual en más de cuatro veces.



• Ampliar la fabricación de motores, controladores electrónicos de velocidad y sistemas completos de propulsión.



• Acelerar la producción para nuevos programas gubernamentales y comerciales de drones.



• Crear puestos de trabajo altamente cualificados en fabricación e ingeniería en New Hampshire.



• Reforzar la cadena de suministro nacional de tecnologías críticas de propulsión eléctrica.



• Ampliar la producción de productos de doble uso destinados tanto a clientes gubernamentales como comerciales.



La ampliación respalda los objetivos más amplios del Gobierno estadounidense de incrementar la producción nacional de componentes críticos para sistemas no tripulados, al tiempo que reduce la dependencia de proveedores extranjeros. A medida que las aeronaves no tripuladas adquieren una importancia creciente en los sectores de defensa, seguridad pública, logística, agricultura, inspección y otros mercados comerciales, la fabricación nacional escalable se ha convertido en una prioridad nacional.



Está previsto que el nuevo espacio de fabricación incluya células de producción ampliadas, equipos de ensamblaje automatizado, capacidades de pruebas ambientales y recursos adicionales de ingeniería para respaldar el rápido desarrollo y la certificación de productos destinados a plataformas gubernamentales y comerciales de nueva generación.



"Nuestra misión siempre ha sido ofrecer tecnología de propulsión eléctrica de primer nivel, diseñada, desarrollada y fabricada en Estados Unidos", añadió Grewal.



"Dado que todos los productos de ePropelled son de doble uso, nuestras tecnologías pueden prestar servicio a una amplia variedad de misiones gubernamentales y comerciales. Con esta ampliación, ePropelled está en una posición única para convertirse en uno de los principales proveedores del país de sistemas de propulsión para aeronaves no tripuladas y otras plataformas avanzadas de movilidad", finalizó.



Está previsto que las operaciones de fabricación ampliadas estén plenamente operativas una vez finalizadas las mejoras de las instalaciones y la instalación de los equipos.







Contacto

Nombre contacto: Dean Marcarelli

Descripción contacto: Chief Comercial Officer de ePropelled

Teléfono de contacto: +1 (603) 236-7444





Imágenes

https://static.comunicae.com.mx/photos/notas/136484/ePropelled.jpg

Pie de foto: ePropelled ampliará su capacidad de fabricación

Autor: ePropelled