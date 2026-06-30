Epsilon y ESpanix se unen para satisfacer la creciente demanda de conectividad de baja latencia - Press

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza responde a la creciente demanda de los proveedores de servicios mundiales de conectividad flexible, de baja latencia y escalable entre regiones clave.

Madrid y Singapur, 30 de junio de 2026 – Epsilon Telecommunications (Epsilon), un proveedor global de interconexión, y ESpanix, un destacado hub de conectividad en Europa del sur, han establecido una colaboración para satisfacer la creciente demanda de conectividad flexible, de baja latencia y escalable entre la Península Ibérica y los mercados globales. Esta asociación conecta a los clientes globales con un ecosistema de servicios de alto rendimiento en la nube, centros de datos e intercambio de redes en toda la Península Ibérica, al mismo tiempo que extiende el alcance de la red a nivel mundial a través de la extensa red global de Epsilon.

Los clientes de ESpanix en Madrid y Barcelona obtienen acceso inmediato a la extensa huella global de Epsilon, con conectividad bajo demanda a cientos de regiones de la nube a nivel mundial y soporte para arquitecturas híbridas y multi-nube. Los clientes de Epsilon se benefician del acceso de baja latencia a la infraestructura de red neutral de ESpanix a través de la plataforma bajo demanda de Servicio de Red como Servicio (NaaS, por sus siglas en inglés) de Epsilon, Infiny. Esto permite a las organizaciones acceder al ecosistema de interconexión de la Península Ibérica de forma remota, eliminando la necesidad de desplegar infraestructuras locales y acelerando el tiempo de acceso al mercado.

"La Península Ibérica está emergiendo como una posición central y puerta de entrada estratégica para los flujos de tráfico global, actuando como un punto de agregación crítico que conecta Europa, África y América a través de enlaces terrestres y cables submarinos que aterrizan en Barcelona, Valencia, Almería, Lisboa y Bilbao" afirmó Mark Daley, Director de Estrategia Digital y Desarrollo de Negocios en Epsilon. "Nuestra alianza con ESpanix nos permite aprovechar su arraigada presencia y experiencia local en Madrid y Barcelona, combinada con los puntos de aterrizaje submarinos de la región, para ofrecer la conectividad de baja latencia y resiliencia que requieren nuestros clientes internacionales. Juntos, estamos simplificando la complejidad de la red global y proporcionando una base escalable para la próxima generación de servicios de inteligencia artificial y la nube."

La colaboración también mejora el rendimiento del content delivery global y mejora la conectividad empresarial entre continentes. Los clientes pueden activar servicios de forma fluida y conectarse al nodo de intercambio de ESpanix desde la plataforma Infiny de Epsilon. Las empresas se benefician de la conectividad de baja latencia de ESpanix dentro de la Península Ibérica para respaldar aplicaciones en tiempo real, incluido el auge de las cargas de trabajo impulsadas por IA, plataformas nativas de la nube y herramientas de colaboración.

"Trabajar con Epsilon representa un paso significativo en la evolución de ESpanix para servir a una base de clientes cada vez más global," dijo Amedeo Beck Peccoz, Director de Estrategia en ESpanix. "La ubicación estratégica de nuestra infraestructura en Madrid y Barcelona ofrece una ventaja única para las estrategias de ingeniería de tráfico que buscan reducir la latencia entre Europa, los mercados emergentes en África y América. Estamos orgullosos de ofrecer conectividad fluida que impulsa el crecimiento digital y acelera la innovación apuntando hacia Oriente Medio y Asia con el apoyo de Epsilon."

ESpanix opera en las áreas de interconexión, centros de datos y servicios de valor añadido, con su centro de datos conforme a las especificaciones Tier IV en Madrid y una extensa red de Puntos de Acceso Remoto (PAR) repartida entre Madrid y Barcelona. El ecosistema incluye una alta concentración de proveedores de servicios de Internet, operadoras y redes de contenido, lo que permite el intercambio directo de tráfico y reduce la dependencia de proveedores de tránsito. Epsilon añade a esto orquestación automatizada y diversas opciones de enrutamiento a través de su red global, ofreciendo a los clientes una arquitectura única y robusta que abarca todo el planeta.

Acerca de Epsilon Telecommunications

Epsilon Telecommunications es un proveedor global de interconexión que simplifica cómo las empresas conectan aplicaciones y datos en todo el mundo. Su plataforma de Servicio de Red como Servicio (NaaS), Infiny, ofrece a las empresas un abanico de servicios de conectividad y comunicaciones de alto rendimiento con un click.

Epsilon ofrece servicios de conectividad totalmente gestionados con automatización, orquestación y un enfoque integral para la entrega de servicios de extremo a extremo, garantizando una conectividad consistente y fiable con los principales centros de datos, nubes y puntos de intercambio de Internet del mundo. Sus servicios se impulsan por una red global de grado de operadora con una presencia extensa en Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y Asia, incluyendo China continental y Corea del Sur.

Epsilon es parte de KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), la mayor empresa de telecomunicaciones de Corea del Sur y líder en innovación de Inteligencia Artificial y Tecnología de Comunicación (AICT). Tiene su sede en Singapur, con oficinas en Londres y Sofía.

Sobre ESpanix

ESpanix es el mayor Hub Digital del sur de Europa y el más antiguo de España. Opera sobre tres áreas de negocio: interconexión, datacentre y servicios de valor añadido. Ofrece sus servicios en la instalación de la calle Mesena de Madrid y en cinco puntos de acceso de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. ESpanix Datacentre cumple con las especificaciones Tier IV y permite conexión directa con los principales operadores de fibra oscura y capacidad tanto nacionales como internacionales.

ESpanix Node reúne a la mayoría de los ISPs nacionales.

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