EQS Group amplía su solución de sostenibilidad con herramientas integradas de gestión de carbono

Nuevos módulos para emisiones a nivel de producto y planificación de reducción de CO₂ que respaldan una gestión integral de sostenibilidad en una sola plataforma

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

EQS Group ha ampliado su software integral de sostenibilidad, el EQS Sustainability COCKPIT, con dos nuevos módulos diseñados para ayudar a las empresas a gestionar sus emisiones de CO₂, identificar los principales puntos críticos de emisión y desbloquear el potencial de reducción —y, de este modo, cumplir con las próximas obligaciones de divulgación relacionadas con el clima según las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS).



Los nuevos módulos de Huella de Carbono del Producto y Gestión de Reducción de CO₂ ayudan a las empresas tanto a medir como a gestionar las emisiones. Sobre la base del módulo existente de huella de carbono, los nuevos módulos permiten a las organizaciones calcular las emisiones a nivel de producto y planificar, supervisar e informar sobre las medidas de reducción de CO₂, todo ello en una plataforma única, preparada para auditorías, que también abarca los flujos de trabajo de informes ESG y de sostenibilidad más amplios.



"Aunque existe incertidumbre en torno a los requisitos normativos, la gestión del CO₂ sigue siendo una prioridad clave para la mayoría de las organizaciones", afirmó Thilo Hitz, director de la Unidad de Negocio ESG de EQS Group. "Con nuestros nuevos módulos, ofrecemos una solución completa de gestión del CO₂ para apoyar a las empresas en ese proceso. Aquellas que aún estén sujetas a la CSRD necesitan un enfoque integrado que combine los requisitos de los ESRS con la gestión del CO₂. Al ofrecer ambas capacidades en el EQS Sustainability COCKPIT, proporcionamos a nuestros clientes una plataforma única para gestionar todo el proceso de información climática".



El módulo Huella de Carbono del Producto permite a los usuarios calcular la huella de CO₂ de productos individuales basándose en estándares reconocidos internacionalmente, como el GHG Protocol Product Standard y la ISO 14067. La herramienta facilita la recopilación de datos primarios a lo largo de la cadena de suministro y ofrece resultados listos para auditorías. Su reconocimiento de datos basado en IA y la asignación inteligente de factores de emisión automatizan pasos clave del proceso de cálculo, ayudando a los usuarios a reducir el trabajo manual y garantizar mayor precisión y coherencia. Esto permite a las empresas aumentar la transparencia, comparar variantes de productos y cumplir los requisitos de clientes y reguladores.



Además, el módulo de Gestión de Reducción de CO₂ permite a las organizaciones alinear las iniciativas de descarbonización con sus objetivos climáticos corporativos, como los validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). El módulo apoya la planificación y el seguimiento de medidas a nivel de proyecto, incluidos plazos, presupuestos e impacto en las emisiones, ofreciendo una visión clara del progreso hacia los objetivos de reducción.



Las empresas de los sectores de fabricación, bienes de consumo y otras industrias con carteras y cadenas de valor complejas enfrentan una creciente presión para recopilar datos precisos de emisiones y demostrar avances creíbles hacia los objetivos climáticos. A medida que aumenta la demanda de los grupos de interés por informes de sostenibilidad fiables, muchas organizaciones buscan consolidar la información ESG y climática entre equipos y procesos. Como plataforma centralizada e integrada, el EQS Sustainability COCKPIT está diseñado para mejorar la calidad de los datos, reducir la complejidad y alinear los esfuerzos de sostenibilidad de manera más eficaz con los objetivos empresariales y las expectativas de los grupos de interés.



Acerca de EQS Group

EQS Group es un proveedor internacional líder de soluciones en la nube para cumplimiento y ética, privacidad de datos, gestión de sostenibilidad y relaciones con inversores. Más de 14.000 empresas en todo el mundo utilizan los productos de EQS Group para generar confianza mediante el cumplimiento fiable y seguro de los complejos requisitos normativos, la minimización de riesgos y la comunicación transparente del rendimiento empresarial y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.



Las soluciones de EQS Group se agrupan en una plataforma basada en la nube, que permite gestionar de forma profesional los procesos de cumplimiento para la protección de denunciantes y gestión de casos, administración de políticas y procesos de aprobación, así como la gestión de socios comerciales, terceros y riesgos, listas de personas con información privilegiada y obligaciones de información.



Además, EQS Group ofrece software para cumplir con los requisitos de diligencia debida en derechos humanos en las cadenas de suministro corporativas, garantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos, como el RGPD y la Ley de IA de la UE, y respaldar una gestión ESG eficiente y una presentación de informes de sostenibilidad conforme a la normativa. Las empresas cotizadas también se benefician de un servicio global de distribución de noticias, segmentación de inversores y gestión de contactos, así como de sitios web y retransmisiones para inversores que permiten una comunicación eficiente y segura.



EQS Group fue fundada en Múnich en el año 2000 y actualmente cuenta con alrededor de 600 profesionales en todo el mundo. https://www.eqs.com/



