Un equipo avanzado de producción de hidrógeno gana el primer premio en el concurso TERA-Award

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un equipo avanzado de producción de hidrógeno gana el primer premio y 1 millón de dólares en el concurso TERA-Award

HONG KONG, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Los resultados del tercer Concurso de Innovación en Energía Inteligente TERA-Award, organizado por Towngas, se anunciaron en Hong Kong. El Premio de Oro y un premio de 1 millón de dólares fueron obtenidos por un proyecto de equipamiento avanzado de producción de hidrógeno alcalino de un equipo de investigación chino, reduciendo significativamente el coste de producción de hidrógeno. Un equipo israelí ganó el Premio de Plata por el almacenamiento de hidrógeno en condiciones cercanas a la ambiental. Otro equipo chino recibió el Bronce por su material versátil de almacenamiento de energía fría/caliente.

El ganador del Premio de Oro, que recibió un premio de 1 millón de dólares, es Hua Xia Hydrogen Technology de China. La empresa ha desarrollado un diseño de alta eficiencia para la producción de hidrógeno mediante electrólisis del agua, que requiere menos de 4,3 kWh de energía CC por metro cúbico de hidrógeno. Esta tecnología permite la producción directa de hidrógeno a partir de energías renovables, lo que reduce los costes de los equipos y mejora la estabilidad operativa a largo plazo. Tiene aplicaciones en diversos sectores, como la industria, el transporte, la energía y la construcción, proporcionando soluciones de bajo coste para la producción de hidrógeno.

El proyecto del Premio de Plata, "Reshaping H2 Storage and Transportation", proviene de un equipo de investigación israelí. El equipo utiliza agua y bicarbonato para almacenar hidrógeno, ofreciendo ventajas como no ser tóxico, no inflamable y no explosivo. También se puede transportar a temperatura y presión cercanas a las ambientales, lo que reduce el coste del almacenamiento y transporte del hidrógeno a menos de 1 dólar por kilogramo.

El Premio Bronce reconoció un proyecto que utiliza tecnología de material de cambio de fase (PCM) de alta eficiencia para reemplazar las soluciones tradicionales de refrigeración o calefacción. PCM puede absorber y almacenar energía térmica o energía fría a temperaturas que oscilan entre -150 °C y 1000 °C, lo que lo hace adecuado para aplicaciones como aire acondicionado, almacenamiento en frío y centros de datos. Esta tecnología proporciona un control de temperatura más seguro y estable al tiempo que logra un desplazamiento de picos sin emisiones de carbono y un ahorro de energía de hasta un 20 %.

El tercer premio TERA recibió 450 proyectos de carbono cero de 59 países y regiones de todo el mundo, lo que refleja un aumento del 60 % en comparación con el año anterior. El Dr. Lee Ka-kit, fundador del TERA-Award, comentó: "El TERA-Award se ha convertido en una plataforma de reunión para emprendedores de innovación en tecnología energética global, que proporciona servicios integrales para que los científicos lleven los resultados de sus investigaciones al mercado. También estoy encantado de anunciar que la marca TERA-Award pasará de ser una competición a una plataforma aceleradora de tecnologías sin emisiones de carbono". El Dr. Lee alentó a más emprendedores globales de tecnología sin emisiones de carbono a unirse al TERA-Award y colaborar en la creación de un futuro sostenible a través de la innovación tecnológica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393492/240422_Towngas_TERA_Award_Photos.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/un-equipo-avanzado-de-produccion-de-hidrogeno-gana-el-primer-premio-en-el-concurso-tera-award-302124137.html