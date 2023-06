Equipos de Hollywood y cineastas chinos cooperan para construir centros de la industria cinematográfica

(Información remitida por la empresa firmante)

-Equipos de Hollywood y cineastas chinos cooperan para construir nuevos centros de la industria cinematográfica entre la Gran Área de la Bahía (GBA) y la Zona de Libre Comercio China-ASEAN

SHENZHEN, China, 22 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El 18 de mayo de 2023 se celebró en Guangzhou la "construcción de nuevos centros de la industria cinematográfica entre la Gran Área de la Bahía (GBA) y la Zona de Libre Comercio China-ASEAN", así como la ceremonia de lanzamiento del Train to the Frontier.

Tras realizar la producción virtual de Everything Everywhere All at Once y King of the Sky, la producción virtual de Unilumin se aplicará de nuevo a Train to the Frontier, lo que obtiene el reconocimiento de los expertos de la industria cinematográfica de dentro y fuera del país, acelerando el proceso de industrialización de las películas nacionales.

Huang Changning, presidente de la Asociación de la Industria Cinematográfica de Guangdong, así como dirigentes de Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin y otras empresas fueron invitados a estar presentes. Además, el equipo de producción de Train to the Frontier, formado por Fang Jinli (director), Mike Leeder (coproductor), Phil Nibbelink (director artístico), Victor Enriquez (coordinador de efectos especiales visuales) y Dmitry (director de efectos especiales), se reunió en Guangzhou 1978 Film Town para presenciar juntos el nuevo capítulo de la industria cinematográfica.

En esta ceremonia, Guangzhou Legendary Film Corporation y Unilumin establecieron una asociación de cooperación estratégica en producción virtual, realización de efectos especiales y activos digitales sobre seis películas como the Train to the Frontier y Romantic Years. Además, Guangzhou Legendary Film Corporation, Unilumin y Guangxi Satellite TV establecieron una asociación de cooperación estratégica y colaboraron para reforzar la promoción y ampliar la aplicación de la producción virtual.

The Train to the Frontier cuenta la historia de unos pasajeros que luchan contra unos forajidos que poseen ilegalmente tesoros nacionales en un tren que se dirige a la frontera. Se ha informado de que los equipos de Hollywood y los cineastas chinos cooperan para adoptar la solución completa de producción virtual de Unilumin en esta película. Y el 90% del contenido de esta película se rodará en estudios de rodaje virtuales.

En el campo de la producción virtual, Unilumin cuenta con soluciones completas, que incluyen rodaje de películas, activos digitales y pantallas LED en los cines.

Para 2022, Unilumin habrá establecido más de 100 estudios entre los 140 estudios de rodaje virtual de todo el mundo, lo que supondrá el 80% del mercado. En el futuro, la producción virtual de Unilumin servirá de puente entre los cineastas nacionales y extranjeros para su comunicación, contribuyendo al auge y la prosperidad de la industria cinematográfica china.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082159/group_photo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082160/Mike_Leeder__the_joint_producer.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/equipos-de-hollywood-y-cineastas-chinos-cooperan-para-construir-centros-de-la-industria-cinematografica-301831023.html