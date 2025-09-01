Equipos más conectados y eficaces con Sa Jarana KM0; la formación intensiva con alma menorquina - Sa Jarana

Mahón (Menorca), 1 de septiembre de 2025. –

En un contexto donde las empresas buscan fórmulas innovadoras para motivar a sus equipos, retener talento y aumentar la productividad, Sa Jarana KM0 se presenta como una alternativa disruptiva a los incentivos tradicionales. Se trata de una formación intensiva y estratégica de dos días que combina el desarrollo profesional y personal con un entorno único en el Mediterráneo.

La próxima edición tendrá lugar los 2 y 3 de octubre de 2025 en la histórica Isla de Lazareto (Menorca), un enclave natural que potencia la inmersión y la conexión entre los participantes.

Además, el 1 de octubre se celebrará un encuentro de networking exclusivo y gratuito para directivos y responsables de talento, liderado por Laia Prada, eventóloga y fundadora de la experiencia, y Estefanía Turégano, brand coach, y una se podrá optar a una experiencia VIP el sábado 4 de octubre con Laura Gámez creadora del concepto Liderazgo Cuántico, cuya obra conecta la medicina integrativa con la física cuántica, la bioenergética y el estudio de la conciencia

Formación con impacto real en la empresa

Durante dos jornadas, los días 2 y 3 de octubre, los asistentes vivirán más de 15 horas de formación intensiva con 20 talleres prácticos diseñados para aplicar de inmediato en el entorno laboral. Los contenidos abarcan desde:

Herramienta DISC para mejorar comunicación y cohesión de equipos.

Liderazgo consciente y gestión del cambio.

Comunicación efectiva y resolución de conflictos.

Dinámicas inmersivas para potenciar el trabajo en equipo y la creatividad.

Cada módulo está impartido por expertos en liderazgo, desarrollo humano y transformación organizacional con una selección de ponentes nacionales e internacionales que garantizan calidad y rigor, como: Laura Gámez, Rocío Rodriguez, Guillermo Amor, Estefanía Turégano, Dani Molina y Neus Recasens.

Un formato experiencial en un entorno inspirador

Sa Jarana KM0 combina formación profesional y desarrollo personal con la calidez de la hospitalidad menorquina, ubicado en la inigualable Isla de Lazareto. Todas las comidas y coffee breaks están incluidos para fomentar la interacción fluida entre participantes y ponentes, generando un clima de confianza y colaboración.

Impulsoras con experiencia y visión clara

Detrás del proyecto se encuentran Laia Prada, fundadora y Ceo de Sa Jarana y Menorca Events y experta en diseño de experiencias con belleza y propósito, y Rocío Rodríguez, especialista en procesos de transformación personal y fundadora de Roway. Ambas lideran Sa Jarana KM0 con el objetivo de convertir la formación en una herramienta transformadora para empresas que apuestan por un capital humano más consciente, motivado y eficaz.

La propuesta está especialmente pensada para organizaciones que buscan algo más que una actividad de equipo. Aquí, cada euro invertido tiene un propósito claro: generar valor duradero en las personas y, por tanto, en los resultados de la empresa.

Sa Jarana KM0 es una experiencia formativa con base en Menorca, orientada a empresas que valoran el desarrollo humano como motor de cambio organizacional. Con ediciones anteriores de éxito, el evento combina profesionalismo, entorno inspirador y herramientas concretas para lograr un verdadero retorno de la inversión en talento.

Sa Jarana KM0 en cifras

2 jornadas de formación estratégica (2 y 3 de octubre)

1 experiencia VIP (4 de octubre)

+20 talleres prácticos

+15 horas de contenido intensivo

1 encuentro de networking exclusivo (1 de octubre)

Comidas y coffee break incluidos

Traslado marítimo desde Es Castell a la Isla del Lazareto

Entorno natural y exclusivo: Isla de Lazareto

Experiencia Exclusiva VIP con Laura Gámez

El 4 de octubre, como cierre de la edición, tendrá lugar una sesión vivencial exclusiva junto a Laura Gámez, doctora en medicina integrativa y creadora de la Medicina Frecuencial.

Será una mañana transformadora en un Palacete de Mahón, diseñada para un grupo reducido de 12 personas. El encuentro incluirá:

Taller vivencial intensivo (10:00 a 14:00 h).

Refrigerio y libro sorpresa para cada asistente.

Kit VIP exclusivo.

Grabaciones de las ponencias de los días 2 y 3.

Esta experiencia complementaria ofrece un espacio íntimo para profundizar en la coherencia, la presencia y la toma de decisiones desde la mejor versión personal y profesional.

Sa Jarana KM0 es más que un evento, es una formación experiencial con ROI tangible, diseñada para directivos y equipos que apuestan por crecer desde dentro.

Más información y entradas en: www.sajarana.com

