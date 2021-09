¿Equivocados o incomprendidos? Allianz Partners ofrece una nueva visión sobre los ‘Millennials’

El último estudio de Allianz Partners, producido por su centro de investigación interno ‘The Customer Lab’, revela las claves sobre las actitudes, expectativas y frustraciones de los denominados Millennials

Los Millennials, entre 25 y 40 años, son un grupo, a menudo incomprendido, que ha pasado por un periodo de una gran transformación. Es un colectivo que ha sido moldeado por el uso frecuente que han hecho de las redes sociales y el comercio electrónico, y tienen experiencia tanto en tiempos de abundancia como de escasez, (han vivido la gran recesión de 2008 y el Covid), en tiempos también de regulación y en los que responsabilidad social imoprta.



Están preocupados por la salud y el bienestar, la estabilidad financiera y el cambio climático. Orientados hacia el aprendizaje constante con metas y objetivos, así como actividades diseñadas para promover la superación personal, el autodescubrimiento y la creatividad. Son un público objetivo interesante para las compañías de seguros.



Mito: #1 Los Millennials son un “Monolito”



Realidad: Son una generación increíblemente diversa.



Hay una tendencia a ver a los Millennials como un bloque homogéneo, con intereses comunes, así como características, comportamientos y necesidades similares. Sin embargo, la realidad demográfica demuestra que los Millennials, se encuentran en realidades muy diferentes, dependiendo de si tienen hijos o no. La llegada de un niño es el mayor punto de inflexión en términos de comportamientos y actitudes de los Millennials, incrementando drásticamente su interés por servicios de seguros y asistencia.



Un ejemplo sería desde que surgió la pandemia, las familias Millennials que tienen al menos un hijo son los mayores consumidores de Movilidad, incluyendo movilidad compartida y vehículos eléctricos (el 15% de las familias Millennials con un hijo son propietarios de un vehículo eléctrico o híbrido, mientras que las familias Millennials sin hijos sólo alcanzan el 6%). Además, el 37% de las familias con al menos un hijo usan bicicletas o patinetes compartidos, contra el 23% de los Millennials que no tienen descendencia. Las familias Millennials también demuestran trabajar más desde casa (73% vs 54%) desde la pandemia, y se abren al uso de servicios como la teleconsulta (27% vs 13%).



Mito #2: Los Millennials son los arquitectos optimistas del futuro



Realidad: La Salud y el Bienestar son dos pilares fundamentales en los que piensan



Los Millennials han soportado dos crisis globales en poco más de una década (la quiebra financiera de 2008 y la pandemia de la Covid-19) y muchos se preocupan por su salud y bienestar (tanto física como mental). Viendo el cambio provocado por la pandemia, el 63% de los Millennials buscan tener un papel más activo en el control de su salud y bienestar.



También, esperan apoyo en la gestión de su salud. Al 58% de los Millennials esperan más de sus empleadores en términos de soluciones de salud integral, higiene y bienestar, que antes de la pandemia.



Además, sus padres están envejeciendo, lo que les hace ser conscientes de lo importante que es pensar en sus cuidados futuros. El 43% de las familias Millennials confirman que necesitan cuidados médicos o asistencia para algún miembro de su familia.



Mito #3: Los Millennials son una generación inquieta y en constante cambio



Realidad: Se asientan en un estilo de vida cada vez más estable



Una combinación entre envejecer, nuevas responsabilidades y el parón provocado por la pandemia, ha llevado a los Millennials a pensar en echar raíces.



Son leales a las marcas con las que se comprometen. Se observa que el 64% de las familias Millennials y el 47% de los Millennials sin hijos son fieles a sus compañías de seguros. El 67% de las familias Millennials y el 51% de los Millennials sin hijos se sienten bien cubiertos por sus pólizas de seguros o contratos de asistencia.



Mito# 4 Los Millennials son perezosos y egocéntricos



Realidad: Son la generación más comprometida y activa en torno al cambio social y medioambiental.



La percepción popular, impulsada por los medios de comunicación, los tilda de egocéntricos: generación “yo, yo, yo”, centrados en su realización individual, auto-superación y cuidado personal. Si bien es verdad que están comprometidos con su superación, los Millennials son, de lejos, más sociables y medioambientalmente conscientes que sus predecesores, superando a la ‘Generación X’ y ‘Boomers’, con una mentalidad crítica en torno a la justicia social, (BLM, derechos LGBT, salario igualitario etc…) y cuestiones ecológicas.



También podría decirse que es más probable que conviertan sus convicciones en acciones, son capaces de tomar decisiones financieras con el poder de cambiar la conducta empresarial.



En términos de medio ambiente, el 57% de los Millennials tratan de hacer esfuerzos significativos en su estilo de vida para limitar su impacto en el clima.



Acerca de los viajes, el 59% de los Millennials son más sensibles sobre el impacto de sus viajes en el medio ambiente, el 55% planea viajar menos, y el 57% lo haría cerca de su hogar.



Están tomando algunas acciones para reducir el impacto que produce su movilidad: el 26% de las familias Millennials se han comprado al menos una bicicleta desde el inicio de la pandemia (vs el 16% de los Millennials sin hijos).



“La misión de Allianz Partners es la de facilitar la vida a las personas y es algo que sólo podemos hacer si conocemos bien sus necesidades y expectativas. Los Millennials componen un colectivo muy importante al que queremos cuidar”, afirma Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, quien añade que gracias a los estudios desarrollados internamente “podemos comparar los datos de los clientes de nuestros socios con los nuestros, para comprender mejor sus expectativas y necesidades y ofrecer los mejores productos al cliente final y a nuestros ‘partners’”.



