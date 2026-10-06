E&R Engineering destaca soluciones CPO de alta precisión y empaquetado avanzado en SEMI West 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

KAOHSIUNG, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- E&R Engineering Corp. (TPEX: 8027), un especialista en equipos de procesamiento láser y por plasma para semiconductores, destacará sus últimos avances en el procesamiento láser de semiconductores en SEMI West 2026, centrándose en la perforación láser de alta precisión para unidades de matriz de fibra (FAU) y soluciones de encapsulado avanzado.

Perforación láser de FAU en cinco ejes con una precisión de 0,5 μm

Para satisfacer la creciente demanda de componentes ópticos de alta densidad en comunicaciones ópticas de alta velocidad y óptica co-encapsulada (CPO), E&R ha desarrollado una solución de procesamiento láser FAU de alta precisión. El desarrollo se centra en configuraciones de FAU 2D que soportan anchos de banda de 3,2 Tbps, 6,4 Tbps y 12,8 Tbps. Al combinar el control láser de cinco ejes, el posicionamiento de precisión y el micromecanizado, la solución logra una precisión de perforación de 0,5 μm y admite diversas geometrías de orificio y ángulos de procesamiento.

Soluciones integrales de láser y plasma para el encapsulado de IA y HPC de próxima generación

Para responder a los exigentes desafíos de densidad de interconexión y presupuesto térmico que plantean las arquitecturas de IA y HPC, E&R ofrece una cartera de soluciones de procesamiento integral para circuitos integrados avanzados 2.5D/3D y sustratos de alta densidad. Las capacidades de E&R abarcan la perforación láser de alta precisión (logrando una exactitud de 5 μm con una relación profundidad-diámetro de hasta el 90 % en vías ciegas), el marcado láser multihaz de alto rendimiento (exactitud de 25 μm), el corte láser térmico controlado y el ranurado de materiales ABF con delimitación de carriles. Mediante la integración fluida del despegado láser en los flujos de trabajo de encapsulado junto con sistemas de plasma de alta estabilidad (CPK > 1,33) para la limpieza y activación de superficies, la plataforma de integración de procesos de E&R respalda a los clientes en todo el ciclo, desde la validación inicial de I+D hasta la implementación a escala de producción completa.

Sólido soporte técnico y de servicio en EE.UU.

Con el respaldo de equipos de servicio locales en centros clave de EE.UU. —incluidos Portland, Arizona y Texas—, E&R garantiza tiempos de respuesta rápidos, diagnósticos remotos y soporte técnico personalizado. Esta presencia regional minimiza el tiempo de inactividad, optimiza el rendimiento y acelera la llegada al mercado para los socios del sector de semiconductores en Norteamérica.

E&R en SEMI West 2026

Fechas: 13 – 15 de octubre de 2026

13 – 15 de octubre de 2026 Lugar: Moscone Center, San Francisco, California, EE.UU.

Moscone Center, San Francisco, California, EE.UU. Expositor: South Hall, Hall C, #2153

South Hall, Hall C, #2153 Sitio web: https://en.enr.com.tw/