(Información remitida por la empresa firmante)

- E&R Engineering inaugura oficialmente su oficina en Portland, amplía su presencia en Estados Unidos y lanza sus servicios de integración de automatización AIS

HILLSBORO, Ore. y KAOHSIUNG, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El proveedor de equipos para semiconductores E&R Engineering Corp. (8027.TW) anunció hoy la apertura de su nueva oficina en Hillsboro, Portland. Tras la inauguración de su sede en Phoenix, Arizona, este segundo centro en Norteamérica representa un hito en la prestación de soporte local dentro del ecosistema de semiconductores de Estados Unidos.

Más cerca de los clientes clave, con visibilidad de pedidos hasta 2027

Impulsada por la creciente demanda de empaques avanzados, la estrategia de doble sede de E&R (Portland y Phoenix) garantiza una respuesta en tiempo real para los clientes de primer nivel. Kevin Chang, gerente general de E&R USA, señaló que la visibilidad de los pedidos en el mercado norteamericano se extiende ahora hasta 2027. Nuestra estrategia de doble sede en Portland y Phoenix refuerza significativamente nuestra capacidad de servicio para los clientes de primer nivel y acorta los ciclos de soporte técnico. Cabe destacar que la primera colaboración de E&R en Phoenix con socios de la industria proporcionará conjuntamente soporte posventa y gestión de repuestos para los clientes finales norteamericanos.

AIS: Un nuevo motor de ingresos

Aprovechando su amplia experiencia en la integración de hardware y software, E&R presenta su solución AIS (Automation Integration Service) en Norteamérica. A diferencia de las soluciones tradicionales de un solo equipo, AIS integra múltiples módulos de proceso en sistemas unificados y personalizados. Este modelo integral, desde el diseño hasta la implementación, ya ha asegurado pedidos y ha comenzado a generar ingresos. E&R prevé un crecimiento significativo entre finales de 2026 y 2027 a medida que AIS se generalice en la fabricación avanzada.

Creación de una plataforma de socios para la industria de semiconductores entre Taiwán y Estados Unidos

Kevin Chang señaló además que la oficina de Portland funciona como una "Plataforma de Socios para la Industria de Semiconductores", conectando a empresas taiwanesas y socios de la cadena de suministro con el mercado estadounidense. Esto conecta los ecosistemas de Taiwán y Estados Unidos para la competencia global, y varios socios ya están colaborando con clientes finales para integrar las cadenas de suministro taiwanesas.

Para respaldar la expansión, E&R Engineering ha anunciado una campaña de reclutamiento a gran escala en Norteamérica para puestos clave:

Ingenieros de servicio de campo : Proporcionan mantenimiento de equipos in situ y optimización de procesos.

: Proporcionan mantenimiento de equipos in situ y optimización de procesos. Gerentes de proyecto (GP): Gestionan la coordinación de proyectos multinacionales y soluciones AIS, facilitando la alineación entre clientes y socios de la cadena de suministro.

Acerca de E&R Engineering

Fundada en 1988, E&R Engineering Corp. (8027.TW) se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de equipos de proceso para las industrias de semiconductores, FPC y LED. Con sólidas competencias en aplicaciones láser, limpieza por plasma y automatización de precisión, E&R se ha convertido en un socio estratégico indispensable para los líderes mundiales de la industria, proporcionando excelencia en servicios técnicos a través de su red global.

Página web de E&R: https://en.enr.com.tw/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936765/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/er-engineering-inaugura-oficialmente-su-oficina-en-portland-302718285.html