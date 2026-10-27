La era del viajero posalgoritmo; cuando la inteligencia artificial empieza a decidir dónde se quiere viajar - Adriana Vilas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

La inteligencia artificial está transformando el descubrimiento de destinos turísticos. Hoy, los viajeros pueden obtener recomendaciones, comparar hoteles y crear itinerarios personalizados sin tener claro adónde quieren ir.

Tras el impacto de internet y las redes sociales en las tendencias turísticas, la IA introduce un nuevo cambio: ya no solo ayuda a planificar viajes, sino que también influye en la elección del destino.

Este escenario plantea una pregunta clave para el turismo de lujo: ¿qué valor tendrá el asesor cuando la información y las recomendaciones estén al alcance de todos?

De buscar información a delegar el descubrimiento

El fenómeno ya está en marcha. Una investigación de McKinsey publicada en septiembre de 2026 señala que el 71 % de los viajeros estadounidenses encuestados se siente cómodo usando IA para inspirarse, pero menos del 16 % confiaría en ella para completar una reserva.

Además, un estudio publicado en Current Issues in Tourism en 2026 analizó 420 respuestas de diez sistemas de IA y detectó una concentración de visibilidad en determinados destinos, un fenómeno denominado digital overtourism. Aunque no demuestra que la IA provoque masificación real, sí plantea una cuestión: ¿qué destinos aparecen en las recomendaciones y cuáles quedan fuera?

Como advierte Adriana Vilas, fundadora de Adriana Vilas – Atelier de Viajes, especializada en viajes privados de lujo en España, Portugal y Marruecos, la personalización no siempre garantiza el descubrimiento de lugares menos conocidos.

De ahí surge el concepto de viajero posalgoritmo: alguien que utiliza la IA para inspirarse y planificar, pero busca también criterio experto, conocimiento de primera mano y experiencias inesperadas.

La nueva exclusividad quizá no consista en viajar más lejos o gastar más, sino en descubrir aquello que no aparece automáticamente en una recomendación.

El viajero de lujo ya no necesita más información

Este cambio es especialmente relevante en el turismo de lujo. Aunque los viajeros tienen acceso a información abundante sobre hoteles, restaurantes y experiencias, la información por sí sola pierde valor diferencial.

La clave ya no está en ofrecer más opciones, sino en saber cuáles encajan realmente con cada persona. Aquí surge la diferencia entre personalización tecnológica y atención personalizada: mientras la IA adapta recomendaciones a partir de datos, un asesor experto interpreta preferencias, matices y necesidades individuales.

Como explica Adriana Vilas, fundadora de Adriana Vilas – Atelier de Viajes: «La personalización no consiste solo en ofrecer mejores hoteles o experiencias exclusivas, sino en entender cómo quiere viajar cada persona. Dos clientes con el mismo presupuesto y destino pueden necesitar viajes completamente diferentes».

El diseñador de viajes también tendrá que cambiar

La transformación afecta, inevitablemente, a la profesión.

Durante mucho tiempo, parte del valor de una agencia o de un asesor residía en disponer de información que el cliente no tenía.

Ese modelo está desapareciendo.

Una inteligencia artificial puede recomendar hoteles, calcular distancias, proponer restaurantes o elaborar en segundos un itinerario razonablemente bueno por España, Portugal o prácticamente cualquier otro destino.

Intentar competir contra esa capacidad acumulando todavía más información sería probablemente un error.

El diseñador de viajes tendrá que aportar algo diferente.

Conocer personalmente los destinos. Contrastar la información digital con la realidad. Saber qué hotel funciona mejor para determinado perfil de viajero. Conocer a los profesionales que prestarán el servicio. Entender cuándo una experiencia muy popular merece realmente la pena y cuándo existe una alternativa mejor. Anticipar problemas. Resolver imprevistos. Y tener suficiente independencia de criterio para contradecir incluso aquello que el algoritmo recomienda.

«Si un asesor propone exactamente los mismos hoteles, restaurantes y experiencias que aparecen en los primeros resultados de una inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos cuál es realmente su aportación de valor», sostiene Adriana Vilas.

La profesión podría evolucionar así desde la prescripción basada principalmente en conocimiento hacia algo más parecido a una edición de posibilidades.

No se trata de ofrecer más.

Se trata de seleccionar mejor.

Del itinerario a la relación

En los viajes de lujo aparece, además, otro elemento que difícilmente puede reducirse a un itinerario: la continuidad de la atención.

El servicio no termina cuando el cliente recibe la documentación del viaje.

Empieza antes de viajar y continúa mientras está en destino.

Un cambio de planes, una incidencia con un vuelo, una preferencia que surge durante el recorrido, una reserva que necesita modificarse o simplemente la decisión de alterar el ritmo de una jornada forman parte de la experiencia.

Para un viajero de alto poder adquisitivo, el lujo puede estar precisamente en no tener que ocuparse de cada una de esas fricciones.

"Hay un momento en la relación con un viajero en el que deja de ser necesario preguntarle constantemente qué quiere. Conoces su ritmo, el tipo de hotel en el que se siente cómodo, cuánto tiempo quiere dedicar a una visita o qué clase de restaurante disfruta. Para mí, esa continuidad también es una forma de lujo", explica Adriana Vilas.

Esta es una dimensión de la personalización difícil de medir mediante un algoritmo porque no depende exclusivamente de datos. Depende también de memoria, interpretación y relación.

El reto será conservar la capacidad de sorprender

La inteligencia artificial será una herramienta extraordinaria para los propios diseñadores de viajes.

Utilizarla para investigar, comparar, organizar información o automatizar determinadas tareas puede liberar tiempo para aquello donde el trabajo humano aporta mayor valor.

Por eso, el futuro probablemente no enfrente a asesores de viajes contra algoritmos.

La diferencia estará entre quienes utilicen la tecnología simplemente para producir itinerarios más rápidamente y quienes la utilicen para dedicar más tiempo a conocer al viajero y al destino.

El desafío será no permitir que la eficiencia produzca uniformidad.

Porque si todos los profesionales disponen de las mismas herramientas, consultan las mismas fuentes y terminan recomendando los mismos hoteles, restaurantes y experiencias, podrán diseñar viajes técnicamente impecables y, al mismo tiempo, cada vez más parecidos.

Quizá el gran valor del diseñador de viajes de lujo en la era de la inteligencia artificial sea precisamente el contrario:

introducir lo inesperado.

«El viajero posalgoritmo no será quien deje de utilizar la inteligencia artificial», concluye Adriana Vilas. «Será quien aprenda a utilizarla sin renunciar por dejarse guiar por un experto, sin renunciar a la curiosidad, al descubrimiento y a la posibilidad de encontrar algo extraordinario que nunca habría pensado pedirle a un algoritmo».

Adriana Vilas, Directora de la Agencia Atelier de Viajes adrianavilas.com

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