Erik Gjelsten desglosa las claves de un mercado donde la Costa Blanca marca sus propios máximos histórico - Erik Gjelsten

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- El comportamiento de la compraventa residencial en España presenta una notable divergencia geográfica que atrae la atención de analistas e inversores. Mientras la actividad general muestra signos de contención en gran parte del país, el ámbito inmobiliario de la provincia de Alicante sigue una ruta diferenciada, marcada por la firmeza en las valoraciones y un flujo constante de compradores. En este escenario de contrastes, la agencia DinHjelper-RealEstate examina los factores que sostienen el dinamismo local y explica cómo la escasez de oferta condiciona las decisiones de compra en la región.

Precios en máximos y fuerte presencia del comprador internacional

Las dinámicas que configuran el mercado inmobiliario de la Costa Blanca reflejan una presión compradora muy superior a la media nacional. Según señalan Erik Gjelsten, de DinHjelper-RealEstate, el coste medio del metro cuadrado ha alcanzado registros históricos en el entorno alicantino, situándose en 2.867 euros para pisos y 2.736 euros para viviendas unifamiliares. Este incremento responde a la alta demanda extranjera, que ya concentra el 44,65% de las operaciones provinciales y llega a superar el 80 % en municipios costeros clave. La escasez de suelo urbanizable en primera línea frena la construcción de obra nueva, lo que limita la oferta disponible y empuja al alza la cotización de cada vivienda, sobre todo de obra nueva.

Estabilidad financiera y perfil de las operaciones en la región

El contexto hipotecario actual añade un elemento determinante al comportamiento del sector en la zona. A pesar de que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2,25 % y el Euríbor ronda valores entre el 2,2 % y el 2,45 %, la actividad no se ha detenido. Erik Gjelsten destaca que el comprador internacional, con un perfil predominantemente belga y holandés, suele disponer de liquidez propia o de financiación preconcedida en su país de origen. Esta particularidad financiera amortigua el impacto del crédito local y permite que el mercado mantenga un ritmo de transacciones ágil, centrado en inmuebles cuyo valor se mueve habitualmente entre los 300.000 y los 600.000 euros.

Comprender los cambios de este ciclo resulta clave para tomar decisiones acertadas. La intermediación profesional de DinHjelper-RealEstate facilita una lectura precisa del sector para garantizar operaciones seguras y adaptadas a las exigencias actuales.

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