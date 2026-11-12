Erika Zaragoza, la artista gaditana que muestra su talento en La Gran Audición de Canal Sur - La Gran Audicion de Canal Sur

(Información remitida por la empresa firmante)

La concursante gaditana logró el respaldo directo del jurado en la primera gala con su interpretación de Chicago. Desde entonces, ha demostrado su versatilidad sobre el escenario con temas de reconocidos musicales como Mamma Mia!, Hércules y Encanto.

Cádiz, 12 de noviembre de 2026.- Erika Zaragoza continúa mostrando su talento y versatilidad sobre el escenario de La Gran Audición, el talent show de Canal Sur Televisión que busca descubrir al artista más completo. La artista gaditana consiguió una convocatoria directa del jurado en la primera gala gracias a su interpretación de Tango de la cárcel, del musical Chicago, una actuación que le permitió continuar avanzando en el programa. En la quinta gala, que se emitirá el próximo sábado 14 de noviembre, Erika volverá a subirse al escenario con Sister Act, demostrando su capacidad para desenvolverse en distintos estilos y registros.

Erika es uno de los participantes seleccionados entre los más de 1.000 candidatos que se presentaron a las pruebas celebradas en Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Desde su incorporación al programa ha interpretado temas de grandes musicales como el Tango de la cárcel, del musical Chicago; Mamma Mia!, con Super Trouper; Hércules, con Las Musas; y Encanto, con No se habla de Bruno.

La Gran Audición, creado por Dario Regattieri y presentado por María Casado y Pablo Puyol, es una producción de beon. Entertainment que apuesta por descubrir al artista total: intérpretes capaces de combinar canto, interpretación y danza, con personalidad propia y versatilidad para desenvolverse en distintas disciplinas artísticas.

Cada semana, los aspirantes afrontan nuevos retos sobre el escenario ante un jurado integrado por Natalia Millán, Roko, Manuel Bandera y Dario Regattieri, al que se incorporan invitados especiales del mundo del teatro musical. En la quinta gala, el cantante y actor argentino Gerónimo Rauch se sumará al jurado e interpretará un tema del mítico musical Los Miserables.

Los 16 concursantes se enfrentarán a nuevos retos sobre el escenario con números de conocidos espectáculos como Aladdin, Grease, Chicago, El médico, Jesucristo Superstar y Sister Act. La actuación grupal tendrá como protagonista We are the champions, uno de los grandes temas de We will rock you, el musical construido a partir de las canciones del grupo Queen.

La Gran Audición se emite los sábados en Canal Sur Televisión y puede seguirse también en directo a través de CanalSur Más, el canal de YouTube de la cadena y la web oficial www.lagranaudicion.com

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