Los errores más comunes al usar papel térmico

El papel térmico ofrece varias ventajas que lo hacen ideal para diversas aplicaciones, especialmente en máquinas de impresión rápida en puntos de venta. Es por ello que su uso está completamente extendido en la mayor parte de los comercios de nuestro país. La Tienda del Rollo, empresa líder en la venta por Internet de rollos de papel térmico, alerta de los cinco errores más comunes que se producen al utilizar este material

España, 18 de septiembre de 2024.- En primer lugar, es importante saber dónde se debe almacenar. El papel térmico es sensible a la luz, la humedad y el calor. Si se guarda en un ambiente caluroso o húmedo, puede perder su capacidad de impresión, volverse amarillo o causar impresiones borrosas. En www.latiendadelrollo.com recomiendan almacenarlo en un lugar fresco, seco y oscuro.



Por otra parte, conviene ser muy riguroso a la hora de comprar el papel adecuado para la impresora. Utilizar un tamaño o un grosor incorrecto puede provocar que se atasque o que la impresora no funcione correctamente. Por ello se recomienda verificar siempre las especificaciones técnicas antes de comprar.



No menos importante es saber cómo colocar el rollo dentro de la impresora, ya que podemos tener como resultado la impresión de tickets en blanco. Desde La Tienda del Rollo recuerdan que hay que colocar el papel por el lado térmico (generalmente el brillante) hacia la impresora.



Otro de los errores más comunes es no dar importancia al mantenimiento de la impresora térmica. La acumulación de polvo y residuos en los cabezales de impresión puede provocar impresiones de baja calidad o dañar el dispositivo a largo plazo. Para evitarlo conviene hacer un mantenimiento regular con productos adecuados.



Lógicamente, usar papel térmico de mala calidad también puede causar impresiones borrosas, problemas de legibilidad, y afectar la durabilidad de los recibos, haciendo que se decoloren rápidamente. Para evitar este problema, se recomienda utilizar los productos de La Tienda del Rollo, tienda online donde destaca el papel térmico de calidad a buen precio.



www.latiendadelrollo.com es líder en la fabricación y venta de rollos de papel térmico para TPV, balanzas y cajas registradoras. Además, ofrece la entrega gratuita de todos sus pedidos por toda la península y abona el doble de la diferencia si se encuentra un precio mejor en Internet.







