ERS 2025: BMC presenta innovación, colaboración y un futuro para una mejor respiración

ÁMSTERDAM, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BMC Medical, líder mundial en soluciones respiratorias y del sueño, presentó con éxito sus últimas innovaciones en el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) 2025 en Ámsterdam. Con un fuerte enfoque en el avance de la atención al paciente, BMC presentó una cartera completa de soluciones diagnósticas y terapéuticas, junto con un estimulante taller de habilidades que exploró el futuro de la monitorización de CPAP.

Taller destacado: Redefiniendo el éxito de la CPAP

En el Laboratorio de Habilidades patrocinado por BMC: El Futuro de la Monitorización de CPAP: ¿Qué Debe Cambiar Hoy?, destacados expertos instaron a superar la tradicional métrica de cumplimiento de "4 horas/noche".

El profesor Jean-Louis Pépin (Francia) enfatizó la necesidad de un seguimiento basado en resultados, alineando la terapia con un valor clínico medible.

enfatizó la necesidad de un seguimiento basado en resultados, alineando la terapia con un valor clínico medible. La doctora Renata L. Riha (Reino Unido) subrayó la importancia de integrar datos de seguimiento multimodal, como la carga de oxigenación y los resultados cardiovasculares, en la atención personalizada al paciente.

La sesión atrajo a una sala prácticamente llena y generó amplios debates en toda la comunidad ERS, subrayando la urgencia de redefinir el éxito de la CPAP para la atención médica moderna.

Soluciones desde el diagnóstico hasta la terapia

El stand de BMC presentará innovaciones en todo el proceso de atención del sueño, desde CPAP automático G3 A20 con su algoritmo avanzado, hasta el APAP portátil M1 Mini y las nuevas mascarillas 6S. La compañía también presentará sus últimas soluciones de diagnóstico, como el monitor de sueño PolyWatch serie YH-600 y los nuevos dispositivos de prueba de sueño en casa YH-S900B y YH-S900C.

Estas soluciones refuerzan el compromiso de BMC de brindar una atención respiratoria integral y centrada en el paciente que conecte el diagnóstico y la terapia.

Aspectos destacados del stand y participación de la comunidad

El stand de BMC atrajo a más de 500 médicos y profesionales de la salud, generando conversaciones globales en torno a la innovación, el valor clínico y la atención práctica al paciente.

Los asistentes también se unieron a momentos de participación de marca al compartir fotos con el cartel portátil de BMC, simbolizando la colaboración y una misión compartida para una mejor respiración.

Un futuro compartido para la salud respiratoria

"ERS 2025 ha sido un hito para BMC, ya que ha permitido intercambiar perspectivas con la comunidad respiratoria global", afirmó el doctor Abdelkebir Sabil, director médico global de BMC. "Nuestra visión es ir más allá de las métricas de uso, ofreciendo resultados significativos y una atención compasiva a pacientes de todo el mundo".

BMC agradece a todos los socios, colaboradores y asistentes que participaron en Ámsterdam. Juntos, seguimos construyendo un futuro con mejor sueño y salud respiratoria.

Acerca de BMC Medical

Fundada en 2001, BMC Medical se dedica a asociarse con familias de todo el mundo para superar las molestias de la enfermedad respiratoria crónica con productos de calidad, servicios profesionales y atención proactiva.

