Eruditus obtiene una financiación Serie F de 150 millones de dólares liderada por The Rise Fund de TPG

Con la participación de los inversores existentes Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments y la Iniciativa Chan Zuckerberg

Eruditus, empresa matriz de Emeritus, cierra ronda de financiación para profundizar la inversión en productos de IA y acelerar el crecimiento del negocio empresarial tras lograr rentabilidad

MUMBAI, India, 20 de octubre, 2024 /PRNewswire/ -- Eruditus , líder mundial en hacer accesible y asequible la educación de alta calidad para individuos, empresas y gobiernos de todo el mundo, anunció hoy que ha recaudado una ronda de financiación de Serie F de 150 millones de dólares liderada por The Rise Fund de TPG, la estrategia multisectorial de la plataforma de inversión de impacto global de TPG, con la participación de los inversores existentes Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments y Chan Zuckerberg Initiative. Esto destaca el notable crecimiento e impacto de la empresa a través de la innovación continua en educación de alta calidad orientada a la carrera profesional en todo el mundo. La recaudación llega después de un año destacado para Eruditus en el que la empresa fue nombrada la EdTech global número 1 por Time y logró rentabilidad durante todo el año.

La financiación refuerza el crecimiento global de Eruditus y se utilizará para invertir en tecnología de inteligencia artificial para enriquecer aún más la experiencia de los estudiantes, expandir el negocio de rápido crecimiento de la empresa que presta servicios a gobiernos y empresas y profundizar sus inversiones en las regiones de India y APAC. A medida que la empresa continúa creciendo y escalando, tiene en mente futuras adquisiciones e inversiones, que históricamente han contribuido a un impresionante crecimiento de los ingresos y expansión en mercados estratégicos. Avendus Capital fue el asesor financiero exclusivo para la recaudación de fondos.

La misión de Eruditus de hacer que la educación de alta calidad sea accesible y asequible en todo el mundo nunca ha sido más importante. Hoy en día, los negocios están cambiando más rápido que nunca, y la revolución de la IA significa que cambiarán aún más rápido. La empresa está acelerando sus inversiones en tecnología para aprovechar el poder de la IA generativa para enriquecer aún más la experiencia del alumno y brindar soluciones de aprendizaje mejoradas. Eruditus ya ha lanzado tutores patentados impulsados por IA para estudiantes y programas con escuelas asociadas. La necesidad de capacitación en la era de la IA está impulsando una demanda sin precedentes de las soluciones empresariales de la empresa, que aumentaron los ingresos en un 45 % el año pasado.

Steve Ellis, socio gerente de The Rise Funds, afirmó: "Eruditus está ampliando el acceso a nuevas oportunidades educativas y brindando a los profesionales en todas las etapas de sus carreras las habilidades que necesitan para avanzar y tener éxito en el cambiante entorno laboral actual. La misión de Eruditus se alinea con un tema de inversión central para The Rise Funds, que se centra en respaldar a empresas sólidas que están abriendo caminos hacia una educación de alta calidad e impulsando un mayor potencial de ingresos de por vida para sus estudiantes. Esperamos trabajar con Eruditus para mejorar aún más la plataforma y ampliar el negocio a nivel mundial". Como parte de la inversión de The Rise Fund, Simit Batra de TPG se unirá a la junta directiva de Eruditus.

En la actualidad, más de 80 universidades de primer nivel asociadas en todo el mundo trabajan con Eruditus para crear más de 700 programas de aprendizaje profesional que se ofrecen a más de un millón de personas en más de 80 países. Los programas de certificación, los certificados profesionales y las iniciativas de desarrollo de liderazgo de la fuerza laboral impulsados por la industria de la empresa se definen por el compromiso personal entre profesores y estudiantes, la personalización de los cursos, la tutoría y el coaching, y el asesoramiento profesional. Los resultados son evidentes en las tasas de finalización de los cursos del 85 % para sus alumnos profesionales.

"Con esta inversión, estamos entusiasmados por seguir creciendo e innovando para satisfacer la demanda del mercado", afirmó Ashwin Damera, consejero delegado de Eruditus y Emeritus. "En un entorno empresarial en rápida evolución, hemos reinventado la educación ofreciendo programas de las principales universidades del mundo a estudiantes de todo el mundo. La educación es la clave de la transformación, tanto para las personas como para las empresas y la sociedad, y agradecemos el apoyo de nuestros inversores, que nos permiten acelerar nuestro crecimiento".

Acerca de Eruditus

Eruditus, la empresa matriz de Emeritus, se compromete a enseñar las habilidades del futuro haciendo que la educación de alta calidad sea accesible y asequible para personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo. Lo hace colaborando con más de 80 universidades de primer nivel en Estados Unidos, Europa, América Latina, el sudeste asiático, India y China. Los cursos cortos, programas de grado, certificados profesionales y programas para ejecutivos sénior de Eruditus ayudan a las personas a aprender nuevas habilidades y transformar sus vidas, empresas y organizaciones. Su modelo único de tecnología de vanguardia; innovación curricular; e instrucción práctica por parte de profesores sénior, mentores y entrenadores ha educado a más de 1 millón de personas en más de 80 países. El Grupo Eruditus tiene más de 1.750 empleados en todo el mundo y oficinas en Mumbai, Nueva Delhi, Shanghái, Singapur, Palo Alto, Ciudad de México, Nueva York, Boston, Londres y Dubái. La empresa cuenta con el respaldo de TPG, Chan Zuckerberg Initiative, Leeds Illuminate, Prosus Ventures, GSV Ventures, Peak XV, Bertelsmann, CPP Investments, Accel y SoftBank Vision Fund 2. Para obtener más información, visite www.Emeritus.org.

Acerca de The Rise Funds

The Rise Funds son un pilar fundamental de TPG Rise, la plataforma global de inversión de impacto de TPG. Fundada en 2016, The Rise Funds invierte en emprendedores de impacto y empresas en etapa de crecimiento, con alto potencial y con una misión clara, que se centran en lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. The Rise Funds ofrece capacidades y experiencia en una amplia variedad de sectores y países a gran escala, centrándose en oportunidades en clima y conservación, educación, alimentación y agricultura, inclusión financiera, atención médica y servicios de impacto.

Con aproximadamente 19.000 millones de dólares en activos en The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund, la plataforma TPG Rise es una de las plataformas de inversión de impacto en mercados privados más grandes del mundo, comprometida a lograr resultados sociales y ambientales positivos y mensurables junto con retornos financieros competitivos.

Para más información, visite therisefund.com .

