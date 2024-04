Erum Vial, pionero en seguridad vial, explica las ventajas de las luces de emergencia conectadas

LED ONE Connected de Erum Vial.

LED ONE Connected de Erum Vial. - Erum Vial

(Información remitida por la empresa firmante)

Las luces LED ONE Connected de Erum Vial, emergen como la respuesta a los desafíos planteados por los triángulos de emergencia tradicionales

Madrid, 19 de abril de 2024.- En el marco de la evolución constante en seguridad vial, Erum Vial explica las ventajas de utilizar las luces de emergencia conectadas en situaciones de accidente o avería en carretera. Esta innovadora tecnología, que será obligatoria a partir de 2026, marca un hito crucial en la seguridad de las carreteras y refleja el compromiso continuo con la seguridad y el bienestar de todos los conductores.



En un mundo en constante cambio, la desaparición de los tradicionales triángulos de emergencia marcará un cambio fundamental en el enfoque hacia la seguridad vial. Si bien los triángulos han sido durante mucho tiempo un símbolo de advertencia en carreteras, su efectividad y seguridad han sido objeto de debate en los últimos años. La exposición al riesgo de ser atropellado al colocar manualmente los triángulos en la carretera, junto con la falta de visibilidad en condiciones climáticas adversas, ha llevado a la búsqueda de alternativas más seguras y efectivas.



Led One Connected, la sustituta de los triángulos de emergencia

En este contexto, la Luz V16 de Emergencia, en particular las luces LEDONE Connected de Erum Vial, emergen como la respuesta a los desafíos planteados por los triángulos de emergencia tradicionales. Esta innovadora luz, homologada y conectada a la DGT 3.0, ofrece una serie de ventajas significativas en términos de seguridad vial.



Una de las características clave de la Luz V16 Conectada es su capacidad para aprovechar la tecnología GPS integrada. Esto permite que la luz envíe automáticamente, a la plataforma DGT 30, la ubicación exacta del vehículo al que está adjunta en caso de emergencia. Esta función agiliza la respuesta de las autoridades y los servicios de emergencia al proporcionarles información inmediata sobre la ubicación exacta del incidente.



Información precisa sobre la ubicación de la incidencia

Además, la geolocalización también alerta a otros conductores cercanos sobre la presencia del vehículo detenido y su ubicación específica, lo que contribuye a prevenir colisiones secundarias y mejora la seguridad de todos los usuarios de la vía.



La combinación de la máxima visibilidad y resistencia, y la geolocalización, no solo proporciona una señalización efectiva en situaciones de emergencia en la carretera, sino que también agrega mayor seguridad al ofrecer una ubicación precisa del vehículo a los servicios de emergencia y a otros conductores. Esta integración de funcionalidades es un ejemplo destacado de cómo la innovación puede mejorar la seguridad vial en la era digital.



Erum Vial, soluciones innovadoras que salvan vidas

Erum Vial está comprometido en liderar el camino hacia un futuro más seguro en las carreteras. Con las luces de emergencia homologadas y conectadas, están transformando la forma en que se aborda la seguridad vial, proporcionando soluciones innovadoras que salvan vidas.







