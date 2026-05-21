'La Erupción Zafiro': el fenómeno de fantasía épica que conquista lectores

La Decision de la Espada - IM Redwright

(Información remitida por la empresa firmante)

Espadas mágicas que dominan los elementos, el nuevo libro de fantasía de I.M. Redwright publicada por HarperCollins llega para convertirse en la nueva saga favorita

Madrid, 21 de mayo de 2026.- Espadas mágicas capaces de controlar los elementos. Criaturas legendarias. Reinos enfrentados. Y una historia sobre la importancia de no rendirse jamás.



La Decisión de la Espada, la saga de fantasía escrita por I.M. Redwright y publicada por HarperCollins, continúa conquistando a miles de lectores en España y Estados Unidos gracias a su combinación de aventura, magia e intriga.



Combates épicos, giros de trama, conspiraciones palaciegas y personajes marcados por el destino convierten esta saga en una apuesta imprescindible dentro de la fantasía juvenil actual.



La Erupción Zafiro irrumpe con la misma fuerza con la que sus protagonistas empuñan las espadas elementales de fuego, agua, tierra y viento. Ambientada en el universo de Alomenta, un mundo dividido en cuatro reinos que rodean un lugar prohibido conocido como el Vacío, la historia transporta a los lectores a un entorno repleto de magia ancestral, criaturas peligrosas y secretos que llevan siglos ocultos.



Cuatro reinos. Dos espadas. Dos destinos.



Noakh lo ha perdido todo. Tras la caída de su padre, decide enfrentarse al mundo con nada más que una espada de fuego unida a su destino. Si consigue sobrevivir a los peligros que albergan los cuatro reinos, podrá reclamar el trono de Firia y enfrentarse al monarca responsable de destruir su vida.



Por otro lado, Vienne ha sido elegida por la espada de agua como legítima sucesora. Sin embargo, su propia familia no la considera digna para gobernar. Pronto descubrirá que su hermana mayor ha urdido una estratagema para arrebatarle la corona.



Recomendada a partir de 11 años, La Decisión de la Espada combina fantasía épica, aventura y emoción en una historia pensada tanto para adolescentes como para adultos.



Con un mensaje central sobre la resiliencia, el sacrificio y la lucha por seguir adelante en los momentos más oscuros, la saga se consolida como una de las propuestas más potentes del panorama fantástico juvenil.



Perfecta para fans de:



• Nacidos de la Bruma



• Percy Jackson



• Trono de Cristal



Disponible en librerías, grandes plataformas y Amazon a partir del 20 de mayo.

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