La escalabilidad de las soluciones digitales, la gran asignatura pendiente del Sistema Nacional de Salud - Asociación de Salud Digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de febrero de 2026.- La Asociación Salud Digital (ASD) ha celebrado en Madrid su XI Jornada anual. Bajo el lema “Salud Digital 2030: Conectando Personas, Datos y Futuro”, expertos, gestores, clínicos, industria y decisores públicos han puesto el foco en los grandes retos que marcarán la transformación del sistema sanitario en los próximos años: interoperabilidad, inteligencia artificial, gobernanza del dato y medicina personalizada. De hecho, a través de tres mesas redondas y dos conferencias magistrales se ha analizado qué avances se han consolidado y qué asignaturas pendientes siguen frenando la escalabilidad de la innovación digital en salud.

La inauguración ha corrido a cargo de Jaume Raventós, presidente de la ASD y Director Gerente del Hospital del Mar, quien ha hecho balance de los once años transcurridos desde las primeras jornadas de Salud Digital. En su intervención ha destacado que, pese a que los avances en transformación digital han sido significativos, la gran asignatura pendiente sigue siendo la escalabilidad y la transferencia real de estas tecnologías al día a día asistencial, ya que su uso efectivo todavía está por debajo de su potencial. “Hemos demostrado que sabemos innovar, pero todavía no sabemos integrar de forma sistemática esas innovaciones en el sistema”, subraya.

A su juicio, el problema no radica en la falta de proyectos o talento, sino en la dificultad para convertir los pilotos en servicios estructurales y financiados de manera estable. “El uso real en el día a día sigue siendo mucho más escaso de lo que podría ser. Tenemos tecnología, tenemos casos de éxito, pero necesitamos mecanismos que faciliten su transferencia efectiva al conjunto del sistema sanitario”, ha afirmado. Y ha insistido en que la escalabilidad debe convertirse en una prioridad estratégica y no en una fase opcional del proceso de innovación.

En esta misma línea, ha reflexionado Jaime del Barrio, presidente del comité asesor de la ASD. Según expone, el problema responde a barreras estructurales como la financiación fragmentada, la escasa interoperabilidad entre sistemas, debilidades en la gobernanza del dato y la ausencia de procedimientos homogéneos para validar y desplegar soluciones de inteligencia artificial.

De la innovación tecnológica al valor clínico

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la práctica clínica. La primera mesa redonda, dedicada a “Inteligencia Artificial y automatización”, ha abordado cómo convertir el potencial de estas herramientas en mejoras tangibles para pacientes y profesionales.

“La IA ya ha demostrado beneficios medibles en productividad, eficiencia y calidad asistencial, con reducciones en tiempos de espera y mejoras en la detección precoz. No obstante, el verdadero reto es garantizar que su implantación genere valor clínico y no se quede en innovación tecnológica sin impacto real. Además, este ritmo de adopción obliga al sistema sanitario a avanzar con decisión, pero también con responsabilidad”, ha comentado Elena Torrente Segarra, Corporate Strategy and Digital Health Director de Grupo DKV, vocal de la Junta directiva de la ASD y encargada de moderar el debate.

Además, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la formación digital de los profesionales sanitarios y la alfabetización tecnológica de la población, con el objetivo de que la transformación digital sea inclusiva y no amplíe brechas existentes. “La implantación de la inteligencia artificial presenta distintos modelos de madurez en el sistema sanitario a los que hay que hacer frente para conseguir escalar modelos que se implanten. Para ello, es muy importante trabajar en la confianza de los sistemas y en todo lo que tiene que ver con el alineamiento estratégico de los decisores políticos o sanitarios con las decisiones técnicas que conllevan los algoritmos”, han expuesto.

El reto del dato: interoperabilidad y confianza

La segunda mesa se ha centrado en el Espacio Europeo de Datos de Salud y en la necesidad de garantizar una gestión segura y responsable de la información clínica. Los expertos han coincidido en que el reto no es si se usan datos, sino cómo se gobiernan, destacando la interoperabilidad como clave para impulsar la investigación, la innovación y la mejora asistencial.

Asimismo, han defendido el desarrollo de Espacios Nacionales de Datos en Salud y una mayor compartición entre comunidades autónomas. También han diferenciado entre el uso primario del dato, enfocado en mejorar la atención sanitaria, y el uso secundario, orientado a la investigación y la planificación, donde el dato se convierte en un activo estratégico para avanzar en salud.

“Pero esto no va solo de tecnología, va de normas, procedimientos y gobernanza, y de encontrar un equilibrio regulatorio que no bloquee la innovación”, advierten los ponentes. Asimismo, alertan sobre los riesgos en herramientas no validadas, modelos no entrenados o la brecha digital que puede dejar atrás a pacientes no alfabetizados. “La calidad del dato lo es todo. Si el dato no es bueno, no sirve. La ventaja real será de quien garantice mejor calidad y mejor gobernanza”, han explicado.

Medicina personalizada: una oportunidad real

La tercera mesa redonda ha abordado la medicina personalizada bajo la pregunta “hype or hope?”. Los expertos han coincidido en que no es una moda, sino una oportunidad real para mejorar la prevención y adaptar tratamientos mediante el análisis de datos ómicos y modelos predictivos.

Del Barrio ha destacado el potencial de la convergencia entre inteligencia artificial, genómica e información clínica, siempre que exista una adecuada gobernanza del dato. Por su parte, Raventós ha señalado que el reto es integrar estos avances en la práctica clínica y demostrar su impacto real en la salud de los pacientes.

En esta línea, Encarna Guillén, jefa de Área de Genética y Directora Estratégica ÚNICAS-SJD del Hospital Sant Joan de Deu, ha explicado que la implementación efectiva y equitativa de la medicina personalizada tiene varios retos por delante. Uno de ellos es plasmar estrategias realmente coordinadas a nivel central que coordinen todos los cambios y transformaciones necesarias en los diferentes servicios regionales de salud. “Estas estrategias e iniciativas también tienen que coordinarse entre sí para garantizar su estabilidad en el tiempo y también su financiación permanente. La formación y la capacitación de los profesionales y de la ciudadanía va a ser también fundamental”, ha comentado.

La experta añade: “La genómica es una columna vertebral de esta transformación de la Medicina y, por tanto, los profesionales sanitarios dedicados a la genética deben de estar contemplados dentro de la formación sanitaria especializada. España debe terminar con esa situación que es el único país de la Unión Europea que no tiene reconocida la especialidad a nivel sanitario y además ser capaz de con la ley de ordenación profesional integrar todos estos profesionales diferentes que exige el equipo multidisciplinar de medicina personalizada”.

Contacto

Emisor: Asociación de Salud Digital

Contacto: Asociación de Salud Digital

Número de contacto: 670 992 639