Escuchar, cargar, proteger: Baseus trae la serie Inspire y nuevas innovaciones a IFA 2025

SHENZHEN, China, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Baseus, líder mundial en electrónica de consumo, presentará su emblemática serie Inspire de productos de audio con tecnología Sound by Bose, estableciendo un nuevo estándar en sonido accesible de alta gama en IFA 2025. Anote en su calendario del 5 al 10 de septiembre y visite Baseus en Messe Berlin, pabellón 4.2, stand 147 para conocer de primera mano la serie Inspire y ver una muestra de innovaciones de vanguardia que redefinen la innovación, la comodidad y la inteligencia.

La serie de audio Inspire de Baseus será protagonista en IFA 2025 con tres modelos distintos: sobreaural, abierto e intraaural. El diseño abierto destaca por su sistema híbrido de transductores bidireccionales, pionero en la industria.

Baseus demuestra cómo la ingeniería acústica inteligente y el hardware pionero pueden mejorar las experiencias de audio cotidianas, estableciendo un nuevo punto de referencia para el sonido premium accesible.

Más allá del audio, Baseus destacará su ecosistema más amplio. En seguridad inteligente, la compañía presentará Security X1 Pro, la primera cámara de seguridad inteligente con doble seguimiento e IA del mundo, con resolución 3K y un alcance de seguimiento horizontal de 300°, que muestra cómo la protección, la potencia y el sonido se combinan a la perfección en la experiencia Baseus.

Los visitantes también podrán disfrutar de la serie PicoGo II de soluciones de energía rápidas, fiables y listas para viajar, que incluyen cargadores compactos de GaN de alto rendimiento y opciones magnéticas compatibles con Qi2.2 que ofrecen velocidad y seguridad, a la vez que se integran a la perfección con los smartphones más recientes.

Al combinar avances en sonido, potencia y seguridad, Baseus busca demostrar en IFA 2025 cómo la tecnología puede ser innovadora y accesible. Esta presentación subraya el compromiso de Baseus de crear estilos de vida más inteligentes y conectados para millones de usuarios en todo el mundo, a la vez que marca otro hito en su trayectoria de fabricante de accesorios de confianza a marca tecnológica global.

Acerca de Baseus

Fundada en 2011, Baseus nació con la máxima atención a sus usuarios. La compañía encarna su lema: Práctico. Confiable. Basado en el usuario. Esto demuestra la búsqueda de la máxima practicidad para resolver los problemas de los usuarios con un diseño excepcional y una apariencia moderna que también refleja fiabilidad, alta calidad y rentabilidad. Baseus ofrece una variedad de productos, incluyendo cargadores portátiles, cargadores de escritorio, cargadores de pared, auriculares inalámbricos y bases de conexión. Elegida por 300 millones de usuarios y con 6.000 millones de servicios, Baseus ofrece más de 100 millones de productos prácticos y estéticos cada año, mejorando continuamente la satisfacción de los usuarios. Únase hoy mismo a la familia Baseus y descubra un nuevo mundo de innovación tecnológica.

Contacto para medios:

Nombre: Baseus PR TeamEmail: pr@baseus.comSitio web official de Baseus: https://www.baseus.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756733/image_5013432_6741449.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2756734/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2756735/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpg

