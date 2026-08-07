La Escuela Internacional de Árabe explica por qué cada vez más españoles aprenden árabe

Una encuesta a 670 alumnos rompe el tópico sobre quién estudia árabe en España - Escuela Internacional de Árabe

(Información remitida por la empresa firmante)

Una encuesta a 670 alumnos rompe el tópico sobre quién estudia árabe en España

Granada, 7 de agosto de 2026.- ¿Por qué estudia árabe una persona en España? La respuesta que casi todo el mundo daría —por trabajo o por religión— no coincide con lo que dicen quienes lo están estudiando. Según una encuesta realizada entre 670 alumnos de la Escuela Internacional de Árabe, academia online especializada en enseñar árabe a hispanohablantes, el motivo más citado son los vínculos personales: familia, amigos o pareja, con un 56,7 %, por delante de la afición o el interés cultural (46,3 %) y de los motivos profesionales (45,8 %). El estudio de textos religiosos aparece en apenas el 1 % de las respuestas.

Mucha gente nos escribe porque quiere hablar con la familia de su pareja, o con los amigos del barrio, explica Micail Hajjaj, cofundador de la escuela. No es una motivación académica, es afectiva. Y eso cambia por completo cómo hay que enseñar: no vienen a aprobar un examen, vienen a poder decir algo en una cena familiar.

El dato dibuja un perfil distinto del esperado: personas que aprenden el idioma de su suegra, de sus vecinos o de la familia de su pareja.

Ceuta, diecisiete veces por encima de lo esperado

El caso más llamativo es Ceuta: con apenas el 0,17% de la población española, aporta el 2,8 % de los alumnos de la escuela —una presencia diecisiete veces superior a la que le correspondería por población—. Los dos fundadores de la escuela son ceutíes.

Tras Ceuta, las comunidades donde más se estudia árabe en proporción a sus habitantes son el País Vasco (un 47 % por encima de lo esperado) y Cataluña (un 25 % por encima). En la Comunidad de Madrid el peso de los alumnos coincide casi exactamente con su tamaño demográfico. En el extremo opuesto está Galicia, con menos de un tercio de los alumnos que le corresponderían por población.

El árabe se enseña poco desde el español

La Escuela Internacional de Árabe imparte árabe estándar y árabe marroquí (darija) con profesorado nativo bilingüe español-árabe. Creando un método propio dirigido específicamente a hablantes del español, Casi todo el material bueno de árabe está hecho para el inglés, señala Hajjaj. Y desde el español se parte con ventaja: hay más de cuatro mil palabras de origen árabe en el castellano.

Metodología: encuesta propia realizada entre 670 alumnos matriculados de la Escuela Internacional de Árabe (a fecha 31 de julio de 2026). Pregunta de opción múltiple, por lo que los porcentajes suman más de 100. Distribución geográfica sobre 948 alumnos residentes en España con provincia declarada, agregada por comunidad autónoma y contrastada contra estimaciones de población del INE. Todos los datos corresponden a alumnos matriculados, no a usuarios de cursos gratuitos.

Sobre la Escuela Internacional de Árabe

La Escuela Internacional de Árabe es una academia online especializada en enseñar árabe a hispanohablantes, fundada en 2021 por los hermanos ceutíes Adam y Micail Hajjaj. Imparte árabe estándar y árabe marroquí (darija) con profesorado nativo bilingüe español-árabe, en clases grabadas, clases en directo y con material disponible a ritmo propio. Cuenta con más de 1.200 alumnos en más de 35 países y una valoración de 5,0 que supera las 300 reseñas en Google. Ha formado a equipos de la Armada Española, Cruz Roja, la UNED y la Universidad de Granada, entre otras instituciones y empresas.

Más información en eiarabe.com.

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